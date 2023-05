Netflix stampft beliebte Serie ein – Fans auf 180! „Am Boden zerstört“

Geht es um Serien und Filme, kann Netflix mit einem großen Angebot von Eigenproduktionen glänzen. Und es werden stetig mehr, denn der Streaminganbieter veröffentlicht regelmäßig neue Inhalte. So schnell wie ein neues Format allerdings an Fans gewinnt, so schnell dreht Netflix dem Ganzen wieder den Hahn ab.

Denn nur, weil eine Serie beim Publikum gut ankommt, heißt es noch lange nicht, dass nach Staffel 1 auch Staffel 2 folgt. Jetzt herrscht Gewissheit, die nächste Netflix-Eigenproduktion wurde vor den Dreharbeiten zu einer Fortsetzung eingestampft.

Netflix setzt „Lockwood und Co.“ ab

Es geht um die Mystery-Serie „Lockwood und Co.“, die 2023 veröffentlicht wurde und aus der eine große Fangemeinde entstanden ist. Die wird jetzt auch laut, als Netflix bekannt gibt, dass es keine zweite Staffel geben wird.

In einem Statement des Streaminganbieters heißt es: „Schweren Herzens geben wir bekannt, dass ‚Lockwood und Co.‘ nicht für eine zweite Staffel zurückkehren werden wird. An die Fans – an Lock Nation – ihr seid wirklich die Größten gewesen. Wir können euch nicht genug dafür danken, wie sehr ihr die Serie umarmt, gefeiert und geliebt habt.“

Serien-Fans sind schwer enttäuscht

Bitter nur, dass damit jetzt Schluss ist. Auf Twitter äußern sich die Fans der Serie alles andere als begeistert über die Neuigkeiten. Hier einige der Nachrichten:

„Meine Kinder und ich sind am Boden zerstört. Meine Tochter trauert, als hätte sie einen Freund verloren.“

„Ich habe diese Serie geliebt“

„What the fuck, Netflix. Warum wurde Lockwood und Co. abgesetzt? Es ist eine gute Serie. Sie verdient ein paar weitere Staffeln.“

In einem Kommentar wird sogar zum Boykott des Streaminganbieters aufgefordert.

Mehr News:

Es ist nicht das erste Mal, dass Netflix eine neue Serie überraschend absetzt. „1899“, „Gänsehaut um Mitternacht“, „Winx Club“, oder „Warrior Nun“, sie alle teilen ein ähnliches Schicksal und hinterlassen enttäuschte Fans, die langsam aber stetig Bedenken dabei haben, überhaupt eine neue Serie anzufangen.