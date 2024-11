Netflix beendet es – Zuschauer schockiert

Aus und vorbei! Serien-Fans kommen bei Netflix eigentlich voll auf ihre Kosten. Neben Anwalts-Serien, Crime-Formaten oder Mystery-Highlights hat der Streaming-Dienst auch Dramen und Abenteuer in seinem Repertoire.

Doch Serien-Fans des letzteren Genres müssen jetzt ganz stark sein, denn Netflix gibt nun bekannt, dass ein beliebtes Format nicht fortgeführt wird. Nach der neuen Staffel ist Schluss!

Netflix verkündet das Aus

Die Rede ist vom Netflix-Hype „Outer Banks“. In der Abenteuer-Serie geht es in jeder Staffel um eine Schatzsuche einer Teenager-Clique, die meist unglücklich endet. Gerade erst ging die vierte Staffel an den Start – für den Streaming-Dienst eigentlich ein Zeichen, dass sie mehr als beliebt ist. Schließlich werden einige andere Formate bereits nach Staffel 1 abgesetzt. Nicht so „Outer Banks“. Und dennoch: Auch hier findet sich bald ein Ende.

+++ Netflix: „Squid Game“-Macher verliert während Dreharbeiten neun Zähne – der Grund ist schockierend +++

Wie Netflix unter anderem bei X (vormals Twitter) bekannt gab, machen die Serienmacher bald kurzen Prozess. „The ride ain’t over yet. Outer Banks will return for a 5th and final season!” (Zu Deutsch: „Die Fahrt ist noch nicht vorbei. Outer Banks wird für eine fünfte und letzte Staffel zurückkehren!“)

Klingt erst mal gut, dass es eine weitere, fünfte Staffel geben wird. Doch der Zusatz lässt Fans aufhorchen: Denn zeitgleich wird es die finale Staffel sein.

„Letzte Staffel? Sie geben uns besser die bisher wildeste Schatzsuche, sonst randalieren wir“, „Letzte Staffel???“ oder „Bitte eine mehr“ kommentieren die Zuschauer schockiert.

Netflix: Serienschöpfer schreiben Brief an Fans

Die Schöpfer der Serie verabschieden sich außerdem mit einem emotionalen Brief, den sie ebenfalls veröffentlichen. Darin schreiben sie:

„Vor sieben Jahren, im Sommer 2017, stießen wir auf ein Foto von Teenagern am Strand in der Abenddämmerung während eines Stromausfalls. Dieses Foto brachte uns auf die Idee für eine Geschichte über vier beste Freunde, die immer nur Spaß haben wollen.“ Vor sieben Jahre sei es ihnen fast unmöglich erschienen, die ganze Geschichte der fünf Staffeln erzählen zu können, schreiben die Schöpfer weiter. Doch so ist es nun.

Vor dem endgültigen Serien-Aus bleiben den Fans also immerhin noch die neuen Folgen der fünften Staffel.

Netflix: Diese Serien werden aus Programm gelöscht

„Outer Banks“ ist nicht das einzige Format, das sich dem Ende nähert (immerhin wird die Serie aber vorerst weiterhin beim Streaming-Riesen gezeigt). Anders läuft es laut „Netzwelt.de“ dagegen bei diversen anderen Serien ab. Sie werden im November komplett aus dem Programm gelöscht. Zu ihnen zählen seit dem 12. November „Krieger“, „My Dear Warrior“, „Die Frau vom Checkpoint Charlie“, „Die Sturmflut“ und „Dresden“.

Ab dem 15. November wird es „Die Luftbrücke“ nicht mehr bei Netflix geben, ab dem 18. November nicht mehr „Miss Culinary“ und ab dem 19. November werden Serien „Z Nation“ und „Bangkok Buddies“ gelöscht.

Weitere Serien, die im November zum letzten Mal bei Netflix zu sehen sind, lauten:

„Das Verbrechen“ (20.11.)

„The Chosen“ (22.11.)

„A Little Thing Called First Love” (22.11.)

„Die Gustloff“ (24.11.)

„Birthcare Center“ (25.11.)

„The Charming Stepmom“ (28.11.)

„Sonic X“ (30.11.)

„Dr. Psycho: Die Bösen, die Bullen, meine Frau und ich“ (30.11.)

„Zwei Weihnachtsmänner“ (30.11.)

„Meteor Garden“ (30.11.)

„Supermodel Me: Revolution“ (30.11.)

„Inborn Pair“ (30.11.)

„The Haunted House“ (30.11.)

„Senninha na Pista Maluca“ (30.11.)