Netflix: „Squid Game“-Macher verliert während Dreharbeiten neun Zähne – der Grund ist schockierend

Es war einer DER Serienhits des Jahres 2021 und riss Millionen von Netflix-Nutzern in seinen Bann. Die Serie „Squid Game“ ist verstörend und faszinierend zugleich. In dem südkoreanischen Thriller geht es um einen blutrünstigen Wettbewerb, der für die meisten der unfreiwilligen Teilnehmer tödlich endet.

Der Regisseur und Drehbuchautor Hwang Dong-hyuk steckt hinter dem Serienhit. In einem erschreckenden Interview gestand der Netflix-Star nun, wie hoch der Preis, den er für den Erfolg der Serie zahlen musste, wirklich war.

Netflix-Serie brachte Regisseur an seine Grenzen

Für Fans von „Squid Game“ hat das große Warten bald ein Ende, denn die zweite Staffel der Erfolgsserie soll noch in diesem Jahr auf Netflix erscheinen. Doch für eine längere Zeit stand die Produktion der Fortsetzung auf der Kippe. Denn der Regisseur der Serie sprach nun im Interview mit dem Sender BBC über die Probleme, die ihm die Dreharbeiten der Serie machten.

Im Sommer des Jahres 2022 machte das Gerücht die Runde, dass der Regisseur im Zuge der Dreharbeiten zur ersten Staffel sechs seiner Zähne verloren hatte. Nun setzt Dong-hyuk sogar noch einen drauf und korrigiert diese Unterstellung mit den Worten: „Es waren acht oder neun.“ Verloren habe er die Zähne auf Grund von Stress. Die Produktion der ersten Staffel habe ihm so viel abverlangt, dass sein Körper auf die Belastung reagierte. Doch ein bestimmtes Argument für die Produktion einer zweiten Staffel hat für ihn letzten Endes dann doch überwogen.

Denn das Geld, das der Netflix-Regisseur mit einer zweiten Staffel verdienen konnte, gab für ihn den ausschlaggebenden Impuls. Hwang Dong-hyuk gesteht: „Obwohl die erste Staffel weltweit so ein großer Erfolg war, habe ich ehrlich gesagt nicht viel verdient. Die zweite Staffel wird mir auch helfen, den Erfolg der ersten auszugleichen.“ In diesem Fall scheint dem Regisseur das Geld wichtiger als seine (zahnmedizinische) Gesundheit zu sein.

Zudem merkt Dong-hyuk an, dass die Geschichte rund um das „Squid Game“ noch nicht zu Ende erzählt sei. In der zweiten Staffel wird es sicherlich nicht weniger spannend, grausam und blutrünstig zugehen. Was genau bei dem Autoren zum Ausfallen seiner Zähne geführt hat, ist unklar. Im Interview berichtet er sogar, dass ihm voraussichtlich noch weitere Zähne gezogen werden müssen.

Ab dem 26. Dezember wird die zweite Staffel des Serienhits auf Netflix verfügbar sein. Hwang Dong-hyuk scheint sich auf den Erfolg der Fortsetzung zu verlassen.