Netflix: Skandal um „Dahmer“-Serie – warum sich Katy Perry und Kesha jetzt entschuldigen sollen

Dank Netflix werden die Gräueltaten von Jeffrey Dahmer wohl nie vergessen werden. Mit der zehnteiligen True-Crime-Serie „Dahmer“ schockt der Streaminganbieter seit dem 21. September 2022 sein Publikum und lässt den Serienkiller aus Wisconsin wieder auferstehen.

Während viele Zuschauer erst durch die Netflix-Serie auf den Fall „Dahmer“ aufmerksam geworden sein dürften, tauchte der Name Jeffrey Dahmer schon vor Jahren in der Musikwelt auf. Und genau dafür sollen sich die Sängerinnen Kesha und Katy Perry jetzt entschuldigen.

Netflix: Katy Perry sang schon vor Serienhit „Dahmer“ über den Mörder

2013 bringt Popstar Katy Perry in Zusammenarbeit mit Rapper Juicy J den Song „Dark Horse“ auf den Markt. Nicht nur das Lied, auch das dazu passende Musikvideo werden zum Hit. 2015 tritt sie mit dem Song sogar beim Superbowl auf.

Jetzt bekommt sie für ihren einstigen Mega-Hit allerdings starken Gegenwind. Der Grund ist die Zeile: „Sie frisst dir das Herz aus dem Leib, wie Jeffrey Dahmer.“ Dabei geht es um DEN Jeffrey Dahmer, der einige seiner Opfer auch gegessen haben soll.

Netflix-Serie „Dahmer“ schafft neues Bewusstsein

Auch Gesangskollegin Kesha verweist in einem ihrer Songs auf den Serienmörder. In ihrem 2010 veröffentlichten Lied „Cannibal“ singt sie: „Und zum Nachtisch saug ich dir die Zähne aus. Sei zu süß und du bist tot. Ja, ich mache es wie Jeffrey Dahmer.“ Rapper Eminem verweist sogar in gleich drei Songs auf die Taten von Dahmer.

Damals schienen die Stars damit anscheinend noch punkten zu können, heute sieht das allerdings ganz anders aus. Twitter-Nutzer fordern jetzt eine Entschuldigung. „Das ist so respektlos gegenüber den Familien der Opfer. Ich hoffe, die Leute denken an sie, während sie Netflix schauen“, heißt es in einem Kommentar.

In einem anderen steht: „Warum schimpft niemand mit Katy Perry, weil sie zulässt, dass ein so abscheulicher und schrecklicher Text in einen ihrer Hits aufgenommen wird? Jeffrey war ein berüchtigter Serienmörder und Katy hat sich entschieden, seine kriminellen und unmenschlichen Taten zu romantisieren. Ich fühle mich wirklich unwohl. Sie muss sich entschuldigen.“

Viele scheinen erst nach der Netflix-Serie die wahre Bedeutung hinter den Liedzeilen verstanden zu haben. Ein Statement von Katy Perry und Co. steht bislang dazu allerdings noch aus.

