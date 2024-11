Netflix-Abonnenten platt: „Ja, ihr habt richtig gelesen“

Es ist offiziell – Netflix hat den Drehstart für die neue Netflix-Comedy-Serie „Kacken an der Havel“ bekanntgegeben. Die Handlung lässt sich in drei Worten zusammenfassen: ein Rapper, eine Ente und ein Dorf. Die neue Serie mit Anton (Fatoni) Schneider und Sky Arndt wird geschrieben und produziert von Alex Schaad und Dimitrij Schaad. Letzterer wird ebenfalls vor der Kamera zu sehen sein.

Die Netflix-Produktion, die von den Brüdern Alex und Dimitrij Schaad entwickelt wurde, begann kürzlich mit den Dreharbeiten in Polen. In den kommenden Wochen werden die Produktion der Serie in Brandenburg fortgesetzt. Zusammen mit Fatoni, der die Hauptrolle übernimmt, und Dimitrij Schaad werden auch andere bekannte Gesichter in der Serie zu sehen sein. Neben Jella Haase werden unter anderem auch Jana und Sophia Münster, Edin Hasanovic und als Gast Veronica Ferres für die Netflix-Serie vor der Kamera stehen.

Drehstart für neue Netflix-Comedy-Serie

Vorab verrät Netflix erste inhaltliche Details: Tonis (Anton Schneider aka Fatoni) größter Wunsch seitdem er denken kann, ist es seine Heimatstadt Kacken (an der Havel) zu verlassen und als Rapper berühmt zu werden. Da ihm dies seit 18 Jahren in Berlin noch immer nicht gelingt, verdient Toni sein Geld als Pizzabäcker. Doch plötzlich wendet sich das Blatt.

Als Tonis Mutter bei der Rettung einer Ente plötzlich verstirbt, muss er zurück in seine Heimat „Kacken“. Dort ergibt sich eine große Karrierechance für ihn, während er sich zugleich mit seinem jüngeren Stiefvater Johnny Carrera (Dimitrij Schaad), der sprechenden Babyente Tupac (gesprochen von Jella Haase) und den anderen speziellen Dorfbewohnern auseinandersetzen muss. „Ihr könnt gespannt sein!“ heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account von Netflix.

„Yessss, was für eine Traumkombi an Menschen“, jubelt ein Fan über die neue Serie. Und ein anderer ergänzt: „Ich kann es kaum erwarten.“

