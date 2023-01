Netflix: „Drive to Survive“-Macher sorgen für Überraschung – damit haben Fans nicht gerechnet

Wer am Freitag (13. Januar) durch das Angebot bei Netflix scrollt, dürfte sich wundern. Die brandneue Tennis-Doku-Serie „Break Point“ ist gestartet. Die ersten fünf Folgen bekommen die Kunden des Streamingdienstes zu Beginn des Jahres zu sehen, während die nächsten fünf erst im Juni veröffentlicht werden.

Hinter der neuen Netflix-Serie stecken die Macher der Formel-1-Doku „Drive to Survive“, die sich nicht nur bei Fans des Rennsports großer Beliebtheit erfreut. Denn: In den mittlerweile vier Staffeln geht es mehr um die Personen als den Wettkampf an sich. So nah kommt man den Formel-1-Stars sonst nie.

Netflix präsentiert neue Tennis-Doku-Serie von „Drive to Survive“-Machern

Und dieses Erfolgskonzept scheint Netflix nun auch auf den Tennis anwenden zu wollen. Statt einer neuen Staffel präsentiert die „Drive to Survive“-Crew eine komplett neue Doku-Reihe. Die Serie wirft einen exklusiven Blick auf eine Reihe von Underdog-Tennisstars, die von dem Kamerateam zu zahlreichen Grand-Slam-Turnieren sowie Turnieren der ATP- und WTA-Tour begleitet worden sind. Die Aufnahmen sind allesamt während der Saison 2022 entstanden.

Zu den teilnehmenden Spielern der ersten Staffel gehören Félix Auger-Aliassime, Paula Badosa, Matteo Berrettini, Taylor Fritz, Ons Jabeur, Nick Kyrgios, Casper Ruud, Aryna Sabalenka, Maria Sakkari, Ajla Tomljanović, Thanasi Kokkinakis, Sloane Stephens, Iga Swiatek, Frances Tiafoe und Stefanos Tsitsipas. Auch Tennis-Legenden wie Maria Sharapova, Andy Roddick und John McEnroe sollen in den Folgen zu Wort kommen.

Thanasi Kokkinakis and Nick Kyrgios bei den Dreharbeiten zu „Break Point“. Foto: Netflix

„Wir wussten immer, dass wir irgendwann in die Welt des Tennis eintauchen und den Leuten eine Seite des Sports zeigen wollten, von der sie nichts wussten“, sagt der ausführende Produzent Paul Martin über das neue Netflix-Projekt. Anders als bei „Drive to Survive“ legt „Break Point“ seinen Fokus auf jüngere Spitzensportler, die sich in der Tenniswelt noch beweisen müssen.

