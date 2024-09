RTL macht Kandidaten für „Temptation Island VIP“ offiziell – „Damit habe ich nicht gerechnet“

Darauf haben alle Trash-TV-Fans sehnlichst gewartet. Endlich geht „Temptation Island VIP“ in die nächste Runde! Nachdem lange gemunkelt wurde, welche Paare sich dem Treuetest stellen, macht RTL es nun offiziell.

Dabei gibt es auch die ein oder andere Überraschung im Cast von „Temptation Island VIP“. Kurz nach der Bekanntgabe durch RTL zeigen sich die Zuschauer in den sozialen Netzwerken fassungslos.

RTL macht „Temptation Island VIP“-Paare offiziell

Am Mittwochmorgen (18. September) lässt RTL die Katze aus dem Sack und stellt die neuen Paare von „Temptation Island VIP“ vor. Mit dabei sind unter anderem Jessica und Germain, die aus den Formaten „Ex on the Beach“ und „Are You The One?“ bekannt sind. Teilnehmer Akka wurde durch die Netflix-Produktion „Too Hot To Handle Germany“ hierzulande berühmt und geht mit seiner Partnerin Lisa-Marie an den Start.

„Bachelor in Paradise“-Kandidaten Rebecca und Adrian sind ebenfalls mit von der Partie. Die größte Überraschung für viele Zuschauer ist allerdings „Wollny“-Tochter Sarah-Jane, die gemeinsam mit ihrem Freund Tinush den Treuetest wagt. In den sozialen Netzwerken sorgt vor allem diese Ankündigung für Diskussionen unter den Fans.

RTL-Zuschauer können es nicht fassen

Auf Instagram sind die RTL-Zuschauer völlig perplex, als sie Sarah-Jane und Tinush in der Ankündigung sehen. In den Kommentaren lassen die Fans ihren Gefühlen freien Lauf:

„Damit hätte ich niemals gerechnet.“

„Eine Wollny? Mir fehlen die Worte.“

„Damit habe ich gar nicht gerechnet.“

„Das überrascht mich jetzt tatsächlich mal.“

„Da bin ich ja mal gespannt, ob er treu bleibt.“

RTL+ zeigt die neue Staffel von „Temptation Island VIP“ ab dem 2. Oktober exklusiv in der Mediathek bei RTL+.