RTL-Star Lola Weippert macht schockierendes Geständnis – „Schaffte es nicht alleine“

Lola Weippert ist ein wahres Energiebündel, die Moderatorin von RTL-Formaten wie „Temptation Island“ und „Prince Charming“ ist stets in der Weltgeschichte unterwegs und ist nie länger als ein paar Tage am Stück zu Hause in ihrer Wahlheimat Berlin.

Auf ihrem Instagram-Account, dem 720.000 Menschen folgen, spricht die Moderatorin stets offen über ihre Gefühlswelt und nimmt ihre Fans mit durch den Alltag. Der neuste Post des Fernsehstars enthüllt nun jedoch erschreckendes.

Lola Weippert spricht über ihre Trennung

Der neuste Instagram-Beitrag von Lola Weippert zeigt traumhaft schöne Fotos. Die Moderatorin steht am sonnigen Strand, strahlt beseelt in die Kamera und scheint ihren Urlaub in vollen Zügen zu genießen. Die 28-Jährige berichtet darüber, dass sie früher große Angst davor hatte, alleine zu verreisen. Mittlerweile genießt sie die Zeit mit sich selbst jedoch und hat sich spontan einen Flug nach Florenz gebucht, um die Hochzeit einer Freundin zu besuchen.

Doch neben diesen tollen Neuigkeiten berichtet Lola Weippert darüber, aufgrund welches Ereignisses sich die Bindung zu genau dieser Freundin intensiviert hat. Und dafür gibt der Fernsehstars unschöne Details aus seiner Vergangenheit bekannt.

Mit ihrer Freundin hat Lola Weippert nämlich früher in einer gemeinsamen WG in Stuttgart gewohnt. Die Moderatorin berichtet: „Und diese WG hat mir damals den Boden unter den Füßen zurückgeholt, der mir weggerissen wurde. Als ich in die WG zog, wusste ich weder, wie man Wäsche wäscht oder kocht, noch schaffte ich es, alleine Zähne zu putzen, weil ich frisch getrennt war und die Stille kaum aushielt.“

Nach ihrer Trennung war die WG für den Fernsehstar so etwas wie ein sicherer Hafen. Dass es ihr aufgrund von Liebeskummer einmal so schlecht ging, hat die Moderatorin bisher noch nicht öffentlich gemacht.

Zuspruch vonseiten der Fans

Die Fans von Lola Weippert fühlen sich der Moderatorin aufgrund ihrer authentischen Posts stets verbunden. Unter dem Geständnis des Fernsehstars finden sich reihenweise zustimmende Kommentare wieder. Ihre Follower schreiben:

„Bin auch seit einigen Jahren Fan vom Alleinreisen. Bevor ich gar nicht wegfahre, ist das für mich die einzig logische Konsequenz.“

„Ein wunderschönes Posting und ich kann es so gut nachempfinden. Gute Freunde sind unersetzlich!“

„Was für wunderschön Worte!“

„Beste Freunde sind so viel wert.“

„So tolle Worte. Manchmal würde ich es gerne wagen alleine zu reisen.“

Der Austausch mit ihren Fans scheint der Moderatorin ganz besonders am Herzen zu liegen.

Nach der Hochzeit ihrer Freundin wird Lola Weippert vermutlich nach Berlin zurückkehren.