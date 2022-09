„Narumol und Josef“ (RTL2): Er macht ihr einen Heiratsantrag – plötzlich bricht sie in schallendes Gelächter aus

Sie sind und bleiben absolute Publikumslieblinge. Schon bei der Dating-Show „Bauer sucht Frau“ zählten sie zu den Favoriten der Zuschauer. Kein Wunder, dass sie jetzt auch ihre eigene Sendung bekommen. In „Narumol und Josef – Unsere Geschichte geht weiter“ gibt das Ehepaar exklusive Einblicke in ihr Leben auf dem Hof von Josef.

Am Mittwochabend (28.09) startet die erste Folge der neuen Sendung auf RTL2. Dort bekommen die Zuschauer von „Narumol und Josef – Unsere Geschichte geht weiter“ nicht nur mit, wie das Paar mit den zwei Töchtern den Hof schmeißt, sondern auch, wie Josef plant seine Narumol noch einmal zu heiraten.

„Narumol und Josef“ (RTL2): Sie möchte auf traditionelle Art heiraten

Die gebürtige Thailänderin Narumol träumt ihr Leben lang schon von einer traditionellen, thailändischen Hochzeit. Bisher hat es nämlich keiner ihrer sieben Geschwister geschafft ihrem Vater diese Freude zu machen. Zwar sind die beiden bereits verheiratet, doch trotzdem schwärmt die 57-Jährige so oft davon, dass sich ihr Gatte Gedanken macht. Er beginnt mit den heimlichen Planungen.

Gemeinsam mit den beiden Töchtern Jenny und Jorafina heckt er den Plan für die große Überraschung am See aus. Alle ziehen an einem Strang, um Narumol eine Freude zu machen. Das besondere an dem Antrag: Der Bauer möchte seine Ehefrau auf thailändisch ein zweites Mal um ihre Hand bitten. Ob das was werden kann?

Ein paar Fakten zu Narumol und Josef:

Narumol wurde am 17. Mai 1965 (Alter: 57 Jahre) während Josef 59 Jahre alt ist

Gemeinsam haben sie eine Tochter namens Jorafina

Narumol hat außerdem noch eine weitere Tochter namens Jenny und eine Sohn, der Jack heißt

Die beiden lernten sich 2009 in der RTL-Show „Bauer sucht Frau“ kennen

Gemeinsam mit den beiden Töchtern leben sie auf ihrem Bauernhof in Pittenhart im Chiemgau

Sie nahm im Jahr 2021 an der zweiten Staffel der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ teil

Ab dem 28. September sieht man die Familie in ihrer eigenen Sendung „Narumol und Josef – Unsere Geschichte geht weiter“ mittwochabends um 20.15 Uhr bei RTL2

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Ab 28. September startet die erste Folge über Narumol und Joseph.

„Narumol und Josef“ (RTL2): Romantischer Heiratsantrag? Fehlanzeige!

Zugegeben: Als Josef vor seiner Ehefrau auf die Knie geht, hat diese schon etwas Pipi in den Augen. Er hat sich auch sichtlich Mühe gegeben. Im Licht der Fackeln will er seine Liebste fragen, ob sie ihn nochmal heiraten möchte. Nervös holt Josef dafür einen kleinen Zettel aus der Tasche. In sehr gebrochenem Thailändisch stottert der Bauer die Zeilen vor sich hin. Verdutzt guckt ihn Narumol an. Plötzlich kann sie es nicht mehr unterdrücken und prustet los.

Sie scheint sichtlich amüsiert über Josefs (fehlende) Sprachkünste zu sein. Lauthals beginnt sie vor ihrem auf den Knien hockenden Ehemann zu lachen. Doch der lässt sich nicht beirren und fährt fort.

Wird Narumol noch einmal Ja zu einer traditionellen Hochzeit sagen? All das und noch mehr siehst du Mittwochabend (28.09) um 20.15 Uhr auf RTL2.

Mehr News aus der Welt der Promis:

„Goodbye Deutschland“-Stars Steff und Peggy in großer Trauer – „Es tut einfach nur weh“

„Promi Big Brother“ 2022: Sind DIESE Kultstars dabei? Er macht vielsagende Andeutung

ARD-Star Stefan Mross platzt der Kragen: „Schämt euch“

Neulich überraschte Narumol mit einer wunderschönen Nachricht auf Instagram. Hier liest du mehr dazu.