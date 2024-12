„My Style Rocks“: Kandidatin geht an ihr Limit – „Nervenzusammenbrüche“

„My Style Rocks“ erobert Deutschland! Die beliebte internationale Fashion-Sendung lässt Modebegeisterte Herzen höherschlagen. Doch verrät nun eine Kandidatin ein Detail, was vielen Zuschauern gar nicht bewusst sein dürfte.

Zwölf selbstbewusste Frauen treten hier in einer Fashion-Competition gegeneinander an. Jeden Tag präsentieren sie ihre Outfits und stellen sich dem Urteil knallharter Juroren. Moderiert von der charmanten Gülyan Kamps, verwandelt sich die Show in eine tägliche „Style Parade“, bei der jede Woche eine Teilnehmerin die Krone als stilvollste Frau ergattern kann.

„My Style Rocks“: Modenschau mit Turbulenzen

Unter den strengen Augen von Fashion-Ikonen wie Harald Glööckler, Larissa Marolt, Sandra Bauknecht und Andreas Wendt kämpfen die Kandidatinnen um den Wochenpreis. Besonders im Rampenlicht: Arielle Rippegather, die sich wacker durch die Fashion-Welt schlägt. Einst von ihren Mitstreiterinnen sogar als „billig“ betitelt, mausert sich der Reality-Star zu einer echten Fashionista.

Mit frischen Looks und einer steilen Lernkurve hat sie bereits zweimal den Wochenpreis von 1.500 Euro abgesahnt. Klingt einfach, ist es aber nicht. Bei der Eröffnungsfeier von Kader Loths Beautysalon in Berlin plauderte Arielle aus dem Nähkästchen. „Ich habe jetzt eine Woche drehfrei und dann geht es zurück nach Istanbul und ich bin schon meine Listen am Abarbeiten. Wir haben natürlich wieder krasse Themen bekommen“, verrät Arielle im Gespräch mit „DER WESTEN“.

Und falls sich jetzt jemand wundert: Ja, genau – in Istanbul! Die Show wird nämlich nicht in Deutschland gedreht. Im Wechsel verbringen die Kandidaten eine Woche in der Stadt am Bosporus und ggf. eine Woche in ihrer Heimat. Ganz schön stressig! „Es ist ein harter Kampf“, gesteht sie. „Man sieht im Fernsehen nicht, wie anstrengend es wirklich ist. Das ist mit das härteste Format, was ich persönlich je gemacht habe.“

Dabei macht sie keinen Hehl daraus, dass die Nerven oft blank liegen. „Ich bin eine Hormonbombe“, verrät sie augenzwinkernd. „An einem normalen Tag habe ich fünf Nervenzusammenbrüche, bei ‚My Style Rocks‘ sind es bestimmt zehn.“