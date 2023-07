Tom Cruise is back! Ab dem 13. Juli läuft „Mission: Impossible – Dead Reckoning – Teil Eins“ in den deutschen Kinos – bereits der siebte Film der spektakulären Actionreihe. Und Cruise liefert in der Hauptrolle als Ethan Hunt einmal mehr ab.

Auch mit mittlerweile 61 Jahren springt Cruise von Actionszene zu Actionszene, führt fast jeden seiner Stunts noch immer selbst durch. Bereits im Trailer zu „Mission: Impossible 7“ stockte Fans der Atem, als der Star mit einem Motorrad von einer hunderte Meter hohen Felsklippe fuhr und in den freien Fall überging. Und auch, wenn Cruise dabei natürlich gewohnt cool aussieht – nachmachen wollen was wahrscheinlich nur die wenigsten Zuschauer.

Bei dem ein oder anderen „kleineren“ Stunt im Film könnte das allerdings anders aussehen – wie die Macher offenbar befürchten. Und die Nachahmer-Sorge ist so groß, dass in „Mission: Impossible 7“ sogar eine explizite Warnung eingeblendet wird.

„Mission: Impossible 7“: Warnung im Film

In „Mission: Impossible – Dead Reckoning – Teil Eins“ verschlägt es Ethan Hunt nach Rom. Gemeinsam mit seiner neuen Freundin Grace (Hayley Atwell) muss er vor Auftragskillern und der CIA fliehen – und kurvt mit einem kleinen gelben Fiat 500 durch die historischen Gassen der italienischen Hauptstadt. Und macht dabei auch vor geschützten Sehenswürdigkeiten nicht Halt.

„Mission: Impossible 7“: Verfolgungsjagd durch Rom Foto: IMAGO/Picturelux

Denn bei dem Versuch, seine Verfolger abzuschütteln, kommt Hunt von der Straße ab – und poltert mit seinem Auto plötzlich die ehrwürdige Spanische Treppe herunter. Die wurde im frühen 18. Jahrhundert erbaut, hat 136 Stufen und ist derart wertvoll, dass man sich seit 2019 nicht mal mehr darauf hinsetzen darf.

Deshalb wurde die Szene natürlich nicht auf der echten Spanischen Treppe gefilmt – wie die Macher in einer Warnung im Abspann betonen: „Die Spanische Treppe in Rom ist nicht dafür gedacht, mit einem Auto befahren zu werden. Die Szene wurde an einem Set mit einer Nachkonstruktion gedreht.“

Warnung hat guten Grund

Eine sinnlose Warnung? Keinesfalls. Erst im letzten Jahr gab es in Rom massig Ärger, weil ein Tourist mit seinem Maserati eben jene ehrwürdigen Treppen heruntergebraust war. Wie der Unfall ausging, kannst du hier nachlesen.

Mehr News:

Also schreibt es euch vorsichtshalber einfach nochmal auf: Auch wenn Tom Cruise dabei noch so cool aussieht – wenn ihr beim nächsten Rom-Urlaub die Spanische Treppe besucht, lasst das Auto in sicherer Entfernung stehen.