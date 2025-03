Mike Heiter: Jetzt wird es ernst – „Super aufgeregt“

Verliebt, verlobt, verheiratet – das Liebesgeschichte von Reality-Traumpaar Leyla Lahouar und Mike Heiter gleicht einem wahren TV-Märchen. Kennengelernt haben sie sich Anfang 2024 im Dschungelcamp. Ende des Jahres nahmen beide an „Promi Big Brother“ teil und krönten dies mit ihrer Verlobung. Die anstehende Hochzeit können die Fans ebenfalls im TV mitverfolgen.

Im Sommer 2025 ist es endlich so weit: Leyla Lahouar und Mike Heiter geben sich das Ja-Wort! Damit ihre Fans auch diesen großen Schritt miterleben können, werden die beiden Reality-Stars an ihrem großen Tag von der BILD begleitet. In der Doku-Soap „Die Heiters: Jetzt wird geheiratet! “ können die Fans mitfiebern – zumindest vor den TV-Bildschirmen. Langsam wird es ernst!

Mike Heiter: ER wird sein Trauzeuge

Die Zeit rennt – Leyla Lahouar und Mike Heiter stecken mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Während Leyla für „Let’s Dance“ trainiert, hat Mike sich am Montag (10. März) auf eine wichtige Mission begeben: Der perfekte Hochzeitsanzug!

Unterstützung erhält er dabei von seinem Vater Mario, Kumpel Eugen und natürlich seinem Trauzeugen. Entgegen aller Erwartungen handelt es sich bei Letzterem aber nicht um einen Reality-Kollegen. Mike Heiters Wahl fiel stattdessen auf seinen langjährigen Kumpel Paco, der fernab von der Reality-Bubble als Unternehmer tätig ist.

Mike Heiter: Die Suche nach dem perfekten Anzug

Auch wenn er die Reality-Welt sonst eher scheut, hält Paco das keinesfalls davon ab, Mike an seinem großen Tag beizustehen. Auch Mike ist vollends glücklich mit seiner Wahl, da er mit dem Unternehmer „die letzten ein bis zwei Jahre die meiste Zeit verbracht hat“.

Früh übt sich – bei der Suche nach dem perfekten Anzug werden seine Trauzeugen-Qualitäten direkt einmal auf die Probe gestellt. Bräutigam Mike gibt nämlich ganz offen zu: „Ich bin super aufgeregt, heute hier zu sein und meinen Anzug auszusuchen.“ Da hilft wohl nur die Unterstützung seiner engsten Freunde. Hochzeitsplanerin Sarah macht die Gruppe vollständig. Über ihre Anwesenheit ist Mike Heiter besonders froh: „Sie ist zum Glück dabei, weil sie auch Leylas Hochzeitskleid kennt und dann weiß, was zusammen passt.“

Das wäre doch die perfekte Gelegenheit, um ein paar Details über Leylas Hochzeitskleid herauszufinden, oder? Nicht für Mike! Er sagt: „Ich will noch nicht wissen, wie Leylas Kleid aussieht, damit die Überraschung größer ist. Ich weiß ja, sie wird umwerfend aussehen.“ Trotzdem kann er es kaum erwarten, dass der große Tag endlich kommt: „Je näher die Hochzeit kommt, desto mehr träume ich von allem.“