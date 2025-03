Leyla Lahouar privat: Trotz Verlobung ist die „Let’s Dance“-Kandidatin nun an der Seite eines anderen Mannes

Lahouar ist DAS Reality-TV-Sternchen der Zeit – bei ihren Fans kommt sie vor allem gut an, weil sie sich vor der Kamera nicht verstellt, sondern ganz natürlich und fair anderen gegenüber bleibt. Ursprünglich hatte Leyla Lahouar in Dating-Formaten gestartet, wo sie sich auf die Suche nach der großen Liebe machte. Spoiler-Alert: Dabei ging sie ziemlich leer aus. Doch mit der Teilnahme bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ änderte sich für Leyla Lahouar alles, als aus der Dschungelcamp-Prüfung eine Datingshow inklusive Bitch-Fight wurde. Doch wie sieht es für Leyla Lahouar seitdem privat aus?

Nach ihrem letzten Trash-Format ist es für Leyla jetzt an der Zeit, eine andere Richtung einzuschlagen. Von „Promi Big Brother“ geht es für die Reality-TV-Teilnehmerin im Februar 2025 zu „Let’s Dance“. Wieso ihr aktueller Freund Mike Heiter der Teilnahme eher kritisch gegenübersteht, verraten wir dir.

Leyla Lahouar früher: Mit DIESER Gewalttat wurde sie im Reality-TV bekannt

Leyla Lahouar hat tunesische Wurzeln und wurde in Bad Homburg geboren. Bevor sie zur Teilnehmerin im Reality-TV wurde, arbeitete Leyla als Integrationshelferin in einer Grundschule. Heute ist Leyla Lahouar für ihre positive, humorvolle und lebensfrohe Art im Reality-TV bekannt – früher sah das anders aus. Bekannt wurde Leyla Lahouar als Teilnehmerin bei „Ex on the Beach“ von RTL, wo sie sich einen heftigen Skandal leistete.

Ja, richtig gehört! Leylas erster TV-Auftritt sorgte für viel Gesprächsstoff. Bei der dritten Staffel von „Ex on the Beach“ traf sie 2022 auf ihren Exfreund Teezy. Was erst nach einem Comeback des Pärchens aussah, endete mit brutalen Schlagzeilen. Denn als Teezy sich in der Entscheidung zwischen Ex oder Next entscheiden musste, fiel seine Wahl doch auf Kandidatin Gina. Leyla reagierte mit einem heftigen Gewaltausbruch und schlug auf Teezy ein. Heute zeigt sich die Integrationshelferin einsichtig und bereut ihre Tat.

Keine Rosen im Liebesleben von Leyla Lahouar?!

Welcher Mann eroberte das Herz von Leyla? Foto: RTL

Nach ihrem Auftritt bei „Ex on the Beach“ war Leyla Lahouar in den Serien „Der Bachelor“ und „Bachelor in Paradise“ zu sehen – die große Liebe fand sie allerdings nicht. In der 13. Staffel der vom „Bachelor“ kämpfte die damalige Integrationshelferin um das Herz von David Jackson, der sich im Finale für Kandidatin Lisa entschied. Für Leyla endete die Reise schon in der siebten Nacht der Rosen. Denn sie schaffte es einfach nicht, aus sich herauszukommen. In Gesprächen mit David sahen Zuschauer nichts von ihrem flippigen Humor, durch den sie bei Fans zur Sympathieträgerin wurde. Auch ihre Ehrlichkeit kommt bei Fans gut an. Auf Instagram zeigte Leyla Lahouar ihren Followern ein Bild von früher: ohne gemachte Nase, unterspritzte Lippen und operierte Brüste.

Kurze Zeit später versuchte die Frankfurterin es nochmal in der fünften Staffel von „Bachelor in Paradise“ – ohne Erfolg. Zwar knisterte es heftig zwischen ihr und Teilnehmer Amir Hosseiny, doch auch aus diesem Match wurde nichts. Dabei hatte Leyla starke Gefühle für den Ex-Schweizer-Bachelorette-Kandidaten. Die beiden teilten viele schöne Momente und verbrachten sogar eine Nacht in der Love Suite. Doch dann knutschte Leyla mit Kaan Aktas und erntete einen Korb von Amir. In Folge fünf verließ sie die Show freiwillig. Wer hätte gedacht, dass Leyla das Liebesglück nicht in einer Datingshow, sondern im Dschungelcamp finden würde.

Leyla Lahouar und Mike Heiter: Sie setzte klares Statement wegen Schwangerschaft

Mike Heiter ist der Mann an der Seite von Leyla Lahouar. Foto: IMAGO/BOBO

Bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wünschte sich Leyla ein paar gut aussehende Männer in den Dschungel. Als Single zeigte sich die Dschungelcamp-Teilnehmerin vor Beginn der Show offen für Flirts. Mit einem schönen Lächeln, guten Parfum und vor allem viel Humor könne der ein oder andere Mann es schaffen, das Herz der Integrationshelferin zu erobern, wie sie selbst sagte. Auserwählter war Mitcamper Mike Heiter, was für großes Drama mit Kim Virginia, Mike Heiters Ex, sorgte. In Streitereien mit Kim Virginia ging Leyla aber als Zuschauer-Liebling hervor. Schon bei „Bachelor in Paradise“ bewies sie ihren Einsatz gegen Slutshaming und für Girls-Support. Im Dschungel hatte die 1,58 Meter große Leyla jede Menge passende Sprüche auf Lager. In den Dschungelprüfungen konnte sich Leyla Lahouar hingegen nicht behaupten – sogar im Finale brach sie ab. Die Krone ging damit an Lucy Diakovska. Zwar kam es im Camp nicht zum offiziellen Liebesglück zwischen Mike Heiter und Leyla Lahouar, nach Ende der Show trafen sie sich aber weiter und wurden ein offizielles Paar.

Zusammen stellten sich Leyla Lahouar und Mike Heiter 2024 als Promipaar bei „Promi Big Brother“ unter Beweis, wo eine weitere Ex von Mike auf sie wartete: Elena Miras. Doch auch diese Prüfung konnte das Paar erfolgreich überstehen. Am Ende ging Leyla Lahouar sogar als Siegerin aus „Promi Big Brother“ 2024. Den Hauptgewinn machte die Teilnehmerin aber vor dem Finale. Nachdem Elena Miras den Container verließ, machte Mike Heiter seiner Leyla sogar einen Antrag – seitdem sind die beiden verlobt. Auf Instagram teilte Leyla mit, dass sie bereits in der Planung für die Hochzeit sind. Auch gegenüber den Gerüchten um eine Schwangerschaft setzte Leyla Lahouar auf Instagram ein klares Statement: „Ich bin nicht schwanger.“ Doch die viel wichtigere Message: Solche Kommentare seien gegenüber ihr und anderen Frauen ein absolutes No-Go, da es sich um Bodyshaming handelt. Im Februar 2025 geht es für Leyla Lahouar weiter zu „Let’s Dance“ – Freund Mike sieht das wegen der körperlichen Nähe zu einem anderen Mann nicht so gelassen, wie er auf Instagram teilte. Ob das Promi-Paar auch diese Prüfung besteht?

