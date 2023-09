Mickie Krause zeigt seine emotionale Seite: „Gänsehaut, Gänsehaut“

Die eigene Hochzeit – viele Menschen träumen bereits seit Kindheitstagen von diesem ganz besonderen Ereignis. Die Wahl des Outfits, der Location und des Menüs werden oft akribisch geplant. Und dann ist der große Moment gekommen, die Braut läuft auf ihren Traumprinzen zu. Auch die Wahl der Musik hat einen wesentlichen Einfluss auf die Stimmung in diesem Augenblick. Genau darüber machte sich zuletzt auch Schlagersänger Lorenz Büffel Gedanken und engagierte kurzerhand seinen Kollegen Mickie Krause.

Bekannt wurde Partysänger Büffel mit dem Song „Johnny Däpp“, den er unter anderem auf den Bühnen Mallorcas zum Besten gab. Es folgten etliche Hits und die Teilnahme am VOX-Format „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer„. Auch privat hat Büffel das große Glück bereits gefunden. Der Sänger und seine Frau Emily gaben sich bereits vor drei Jahren das Ja-Wort. Nach der damaligen standesamtlichen Trauung, folgte nun die große Hochzeitsfeier. Für die musikalische Begleitung sorgte niemand Geringeres als Schlagerstar Mickie Krause. Doch dann wurde es plötzlich emotional.

Mickie Krause wird ungewohnt leise

Partysänger Lorenz Büffel beschriftet sein Instagram-Video mit den Worten: „Gänsehautmoment: DANKE MICKIE“. Büffel wirkt sichtlich aufgebracht, filmt das Gelände der Hochzeits-Location und stellt fest: „Das ist der Wahnsinn!“ Der Entertainer zeigt auf Mickie Krause, der im Hintergrund ein Mikrofon in der Hand hält und erzählt: „Mickie Krause singt unseren Song ‚Bis in alle Ewigkeit‘ live, wenn Emily hier runterkommt.“ Büffel deutet auf eine Treppe, die seine Zukünftige später herabsteigen wird. Der Hit-Sänger kann sein Glück kaum fassen und stellt fest: „Nicht im Mega-Park heute, sondern auf diesem wunderschönen Anwesen. Ich flipp aus!“ So sieht wohl wahre Freude aus.

Die Hochzeit wird allem Anschein nach gefilmt, im Hintergrund des Videos ist ein Kamerateam zu sehen. Und dann ist es so weit – Mickie Krause fängt an den gewünschten Song zu proben. Büffel kann seine Emotionen nicht mehr zurückhalten: „Gänsehaut, Gänsehaut, nur noch Gänsehaut. Das wird so unfassbar werden.“ Solch leise und emotionalen Töne wie bei diesem Song ist man von Schlagersänger Mickie Krause gar nicht gewohnt.

Große Emotionen auch bei den Fans

Auch die Fans von Lorenz Büffel berührt die Gesangseinlage von Schlager-Star Mickie Krause. Eine Followerin des Entertainers kommentiert den Beitrag mit den Worten „Sofort Gänsehaut und Pippi in den Augen“. Und auch ein weiterer Follower wird plötzlich emotional und schreibt: „Puh, da kommt wirklich die melancholische Seite kurz bei mir hoch. Bei dem Lied eh immer!“ Mit so viel Anteilnahme von Seiten seiner Fans hätte Büffel sicherlich nicht gerechnet.

Ehefrau Emily teilt im Anschluss an die Hochzeit Fotos der großen Veranstaltung mit ihren 21.000 Followern. Auch ein Schnappschuss der Performance von Mickie Krause ist in ihrem Beitrag zu finden. Krause hält die Hand seines Kollegen Büffel, während dieser seine Emotionen nicht mehr zurückhalten kann. Die Hochzeitsfeier scheint ganz und gar gelungen zu sein.