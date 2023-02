Mickie Krause: Herzzerreißend! Das ist nach seiner Krebs-Diagnose passiert

Die Vox-Sendung „Showtime of my Life“ sollte das Leben von Mickie Krause für immer verändern. Während der Dreharbeiten zur Sendung erhält der Musiker vor laufender Kamera die Diagnose Blasenkrebs. Ein Schock für den damals 51-Jährigen, der weder Schmerzen gespürt noch beunruhigende Veränderungen an seinem Körper bemerkt hat.

In der SWR-Sendung „Krause kommt“ berichtet Mickie Krause nun erstmals ausführlich von dem Moment, in dem die Welt für ihn, seine Ehefrau Uschi und die gemeinsamen vier Kinder zusammengebrochen ist. Anfangs habe der Ballermann-Star seiner Liebsten gar nicht von der Krebserkrankung erzählen wollen, doch die Vox-Produktion hat nicht locker gelassen.

Mickie Krause erhält Schock-Diagnose – seine Frau soll vorerst nichts davon wissen

SWR-Moderator Pierre M. Krause ist zu Besuch auf Norderney, wo Partysänger Mickie Krause ein eigenes Ferienhaus besitzt. Gemeinsam besichtigen die beiden die Nordseeinsel. Bei einem Dinner am Abend kommen sie auch auf den wohl schlimmsten Moment im Leben des Musikers zu sprechen: seine Krebsdiagnose im Februar 2022.

Als der Fernsehmoderator ihn fragt, was das Erste gewesen sei, was er nach der Diagnose getan hat, antwortet Mickie Krause: „Ich habe erstmal NICHT mit meiner Frau telefoniert, weil ich überhaupt nicht wusste: Rufe ich sie an oder warte ich darauf, dass sie nach Berlin kommt?“ In der Hauptstadt hat kurz darauf die große Stripshow stattgefunden, in der sich Promis vor den Augen ihrer Liebsten sowie einem Millionenpublikum vor den Bildschirmen entblößen, um andere zu Krebsvorsorgeuntersuchungen zu ermutigen.

Mickie Krause beichtet von tränenreichem Telefonat mit seiner Ehefrau

Kommentarlos kehrt Mickie Krause daher erst einmal zurück zu den anderen Teilnehmern der Vox-Show, wo er schließlich in Tränen ausbricht. „Das Schöne war, dass ich sofort von allen aufgefangen wurde. Dann wurde mir gesagt: ‚Du musst auf jeden Fall mit deiner Frau telefonieren, du kannst nicht bis morgen warten. Das frisst dich auf und wir wissen nicht, wie deine Frau darauf reagiert'“, erinnert sich der Malle-Star.

Also wählt Mickie Krause die Nummer seiner Frau Uschi und bittet sie am Telefon, sich für einen Moment zurückzuziehen, damit ihre Kinder nichts davon mitbekommen. „Aber die wussten schon, wenn Mama zum Telefonieren irgendwo anders hingeht, dann ist irgendetwas nicht in Ordnung. Dann hat sie natürlich auch losgeweint und hat es nach dem Telefonat auch meinen Kindern gesagt“, berichtet er im Gespräch mit Pierre M. Krause.

Aktuell ist Mickie Krause tumorfrei und lässt seine Blase alle drei Monate in der Berliner Charité untersuchen.