Michelle Trachtenberg: Kurz vor ihrem Tod – „Sie konnte kaum noch gehen“

Es ist ein Schock, der die Welt der Stars und Sternchen erschüttert. „Gossip Girl“-Star Michelle Trachtenberg (†39) wurde tot in ihrem New Yorker Apartment aufgefunden. Doch die dramatischen Details, die nun ans Licht kommen, werfen viele Fragen auf. War die Schauspielerin in der Woche vor ihrem Tod so krank, dass sie kaum noch gehen konnte?

Mitarbeiter des Edel-Italieners „Sartiano’s“ in Soho berichten von einem erschreckend schwachen Auftritt der 39-Jährigen, die am besagten Abend mit einer Freundin dort speiste. Ein Kellner erzählt der „Daily Mail“: „Sie sah sehr ungesund aus. Unglaublich schmal, sehr schwach und zerbrechlich. Sie schaffte es kaum, die Treppen hinunterzusteigen, konnte kaum noch gehen und war dabei noch ziemlich schlecht drauf.“

Michelle Trachtenberg: Tragischer Abschied vom „Gossip Girl“-Star

Restaurant-Besitzer Scott Sartiano, der Michelle seit Jahren kannte, teilte auf Instagram ein rührendes Foto der beiden und schrieb dazu: „Viele Jahre voller schöner Erinnerungen. Ruhe in Frieden, Michelle.“ Die Todesursache bleibt weiterhin unklar. Michelles Mutter Lana fand ihre Tochter am Mittwochmorgen (26. Februar) leblos in ihrer Wohnung.

+++ Auch spannend: „Gossip Girl“-Star Michelle Trachtenberg: Traurige Details zu ihrem plötzlichen Tod +++

Die Ergebnisse der Autopsie lassen noch auf sich warten. Vermutet wird, dass Michelle an den Folgen einer Leber-Transplantation starb, die sie sich aufgrund schwerer Alkoholprobleme unterziehen musste. An Michelles Seite waren bis zuletzt ihre Mutter, ihre Schwester Irene und ihr Manager Jay Cohen, mit dem sie auch privat verbunden war.

Cohen bat die Fans vor dem Haus der Mutter in Beverly Hills um Privatsphäre. „Mit großer Trauer bestätigen wir, dass Michelle Trachtenberg verstorben ist. Die Familie bittet darum, in Ruhe trauern zu können. Aktuell gibt es keine weiteren Informationen“, ließ er in einem Statement verlauten.