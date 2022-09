Michelle lässt Bombe platzen – können Fans sie bald HIER sehen?

Vor kurzem musste Schlagersängerin Michelle traurige Nachrichten verkünden – wegen Rückenproblemen musste sie ihre komplette Tour für Frühjahr 2023 absagen. Doch für Fans könnte es schon bald einen anderen Weg geben, Michelle live zu sehen.

Michelle enthüllt großen Plan – sie eröffnet eine Disco

So plant Michelle jetzt, die Disco „Fox“ in der Nähe von Dortmund wieder zu eröffnen. Gegenüber RTL erzählt die 50-Jährige: „Man sieht hier einfach, was im Moment passiert mit den ganzen kleinen Diskotheken. Die schließen alle, weil Corona ja doch ganz schön was hinterlassen hat und trotzdem wollen natürlich die Menschen tanzen gehen.“

Gemeinsam mit Manager Markus Krampe betrachtet die Schlagersängerin das Tanzlokal. „Diese Discothek ist natürlich perfekt geeignet für eine Schlager-Disco, es ist ’ne Tanzfläche da, wir haben es großläufig, dass hier die Menschen auch Platz haben, um sich zu unterhalten. Die Menschen wollen das, die brauchen das und sie sollen es auch bekommen.“

Michelle will auch selbst vor Ort auftreten

Doch nicht nur zu den Michelle-Hits sollen die Gäste im „Fox“ tanzen können, sondern sie auch live erleben. „Ich werde auch das ein oder andere Mal hier vor Ort sein“, erklärt sie gegenüber RTL.

„Da bin ich ja sowieso auch für die Leute sehr nahbar und da kann man sich auch mal unterhalten, darüber, was dem ein oder anderen nicht so gefällt, was man vielleicht noch verändern kann, was die Menschen für Wünsche haben. Ja, einfach gemeinsam was schaffen“, kündigt Michelle weiter an.

Und: Auch diverse Auszeichnungen, wie der „Echo“ oder die „Goldene Stimmgabel“ sollen in der Disco bei Dortmund zu bewundern sein.