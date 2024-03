Michelle verkündet Hammer-News auf Konzert – Baby-Alarm im Haus des Schlagerstars

Das Leben von Schlagersängerin Michelle könnte momentan kaum aufregender sein: Nach einem Jahr voller privater Höhen und Tiefen, beruflicher Umwälzungen und medialer Aufmerksamkeit, steht nun ein freudiges Familienereignis bevor.

Die 52-jährige Musikerin wird zum ersten Mal Großmutter, wie sie kürzlich bei einem Konzert in Stadtallendorf mit strahlender Freude verkündete.

Michelles älteste Tochter wird Mama

Die Nachricht, dass ihre älteste Tochter Céline Oberloher ein Kind erwartet, überraschte und begeisterte die Fans gleichermaßen. Céline, geboren 1997, ist das Kind aus Michelles Ehe mit dem ehemaligen Wind-Sänger Albert Oberloher. Im Gegensatz zu ihrer berühmten Mutter und Schwester Marie Reim, die ebenfalls als Schlagersängerin tätig ist, hat Céline sich für einen anderen Weg entschieden und ihre Leidenschaft im Theater gefunden.

Michelle berichtete einst in einem Interview mit t-online stolz über ihre Tochter: „Meine älteste Tochter wollte immer auf eine Theaterschule gehen. Das habe ich ihr ermöglicht.“ Céline absolvierte ihre Ausbildung an der Theaterakademie in Köln und schloss 2017 erfolgreich ab. Ihre Karriere verfolgt sie seither mit Leidenschaft und Engagement, auch wenn sie dabei stets Wert auf ihre Privatsphäre legt.

Michelle schlägt ein neues Kapitel auf

Während Céline Oberloher sich also bewusst von der Öffentlichkeit fernhält, teilt ihre Mutter Michelle ihr Glück offen mit der Welt. Ihre Beziehung zu Eric Philippi lebt der Star ganz öffentlich. Die bevorstehende Großmutterschaft dürfte für Michelle ein willkommener und herzerwärmender neuer Lebensabschnitt sein. Obwohl sie erst kürzlich ankündigte, sich aus der Musikbranche zurückziehen zu wollen, scheint das private Glück der Sängerin ungebrochen.

Mit der Geburt ihres Enkelkindes wird ein neues Kapitel in ihrem Leben aufgeschlagen – eines, das sicherlich ebenso viel Freude mit sich bringen wird wie ihre Musikkarriere.