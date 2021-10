Michelle: Schlagersängerin versetzt Fans in Sorge – „Beendet Michelle ihre Karriere?"

Es sind kryptische Bilder, die Schlagerstar Michelle am Mittwochmittag auf ihrer Instagramseite postete.

Die meisten schwarz, andere nur mit dünnen, weißen Linien versehen. Was will uns Sängerin Michelle damit sagen?

Michelle: Der Schlagerstar versetzt seine Fans in Sorge

Erst wenn man auf ihren Instagram-Account geht, setzt sich in der Übersicht ein Bild zusammen. Dort zu lesen: „Das war's...“ und die Unterschrift von Michelle.

Sofort macht sich die Sorge bei den Fans der Sängerin breit, die mit Hits wie „Du Idiot“ oder „Wer Liebe lebt“ absolute Schlager-Evergreens geschaffen hat.

--------------------

Das ist Schlagerstar Michelle:

Michelle ist ein Künstlername

Eigentlich heißt die Sängerin Tanja Gisela Hewer

Ihre erste Single war „Und heut' Nacht will ich tanzen“

2001 belegte Michelle beim ESC den achten Platz für Deutschland

Einer ihrer größten Hits ist der Song „Idiot“, den sie zusammen mit Ex-Mann Matthias Reim aufnahm

Mit Matthias Reim hat sie die gemeinsame Tochter Marie Reim

-----------------------

„Was ist los?“, fragt ein Fan besorgt. Und ein anderer Anhänger stimmt in die sorgenvollen Worte ein: „Was geht jetzt ab, beendet Michelle ihre Karriere?“ Während ein dritter fragt: „Website leer, Instagram leer... Michelle, war's das...?“

Michelle: Das 30-jährige Bühnenjubiläum steht an

Wohl eher nicht, wie andere Fans anmerken. So feiert die Sängerin bald ihr 30-jähriges Jubiläum auf der Bühne. „Bin so unfassbar gespannt und freu mich mehr als sonst ohne zu wissen was kommt. Ich weiß, es wird gut. Nein, sehr gut! 30 Jahre Michelle. Weiß jetzt schon, ich werde es rauf und runter hören“, feiert ein Fan bereits.

Und eine andere Anhängerin ergänzt: „Wenn man bei ihrem Manager mal ein bisschen guckt, dann wüsste man, dass die sich vorbereiten auf ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Vor etwas mehr als einem halben Jahr hat Markus Krampe darüber was gepostet, nicht immer nur schwarz sehen, auch wenn alles schwarz ist hier.“

Na, dann kann man ja gespannt sein, was Michelle sich da ausgedacht hat.

-----------

----------

Zuletzt trat Michelle für die Flutopfer auf. Doch dann gab es ein Problem.