Michael Wendler schießt gegen Ross Antony: „Bemitleidenswert und charakterlos“

Das Wendler-Drama geht in die nächste Runde. Nachdem „Schlager unter Palmen 2024“ mehr oder weniger seinetwegen abgesagt wurde, meldet sich der Schlagersänger nun höchstpersönlich via Telegram zu Wort. Und Michael Wendler hat anscheinend einiges zu sagen.

Am Donnerstag (10. August) kam die Absage des jährlichen Schlagerevents auf Kreta, wo Michael Wendler sein Bühnencomeback feiern wollte. Der Grund für das Aus: Andere geladene Sänger wollen nichts mit dem 51-Jährigen zu tun haben und sagen reihenweise ihre Auftritte ab. Nun reagiert der Wahl-Amerikaner selbst auf die neuesten Geschehnisse.

Michael Wendler fällt vernichtendes Urteil

Da ist jemand aber ganz schön wütend. Auf Telegram lässt Michael Wendler seinen Gefühlen freien Lauf. Dabei äußert er sich nicht nur deutlich zu der Absage von „Schlager unter Palmen“, sondern schießt auch heftig gegen diejenigen Künstler, die seinetwegen abgesagt haben.

„Die lächerlichen Distanzierungen von Ross Antony oder Julian David oder Zeitflug (Letztere mir übrigens völlig unbekannt), welche sich gebürstet Mainstream und ewig grinsend gegen Diskriminierung positionieren, aber durch ihr Verhalten genau dieses machen. Es klingt schon ein bisschen nach Kindergarten-Niveau, so nach dem Motto ‚Mit dem Michael spiele ich nicht‘, in der Hoffnung auf ‚fishing for compliments‘. Ekelhaft finde ich das“, schreibt der Ehemann von Laura Müller in dem Statement. Und damit nicht genug.

Michael Wendler beleidigt Schlagersänger

Harte Worte des Schlagersängers. Doch er tritt in seiner Telegram-Nachricht noch mal nach und schreibt: „Für mich sind jedenfalls solche Künstler wie oben erwähnt bemitleidenswerte und charakterlose Künstler, die noch immer glauben, dass ihr Schweigen in der menschenverachtenden Coronazeit gut war.“

Doch Michael Wendler denkt nach diesem Rückschlag noch lange nicht daran, aufzugeben. Ganz im Gegenteil: „Egal, wir arbeiten an einem Ersatztermin und die anderen Konzerttermine folgen schon bald.“