Michael Wendler: RTL2 im Kreuzfeuer der Kritik – „Ekelhaft und skrupellos“

Es war DIE TV-Meldung des Tages. Die Spatzen hatten es bereits am Montag von den Dächern gepfiffen, nun ist es offiziell. Michael Wendler ist zurück. Der Münchner Sender RTL ZWEI dreht zusammen mit dem einstigen Schlagerstar und seiner Partnerin Laura Müller eine Doku über deren Schwangerschaft.

„Welche Herausforderungen warten auf die werdenden Eltern? Und wie bereiten sich Michael und seine Laura auf die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes vor? All das zeigt der Sender in einer sechsteiligen Doku-Soap, die noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden soll. Das Familienglück gipfelt dabei in der Geburt, die das Staffel-Highlight der Sendung bildet“, kündigte der Sender am Dienstagmittag die Show an, die noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden soll. Und verhilft damit einem Mann zu einem Comeback, den viele schon längst abgeschrieben hatten. Verständlich, fiel Michael Wendler in der jüngeren Vergangenheit doch eher durch abstruse Aussagen zu Coronapandemie, Impfschäden und Bundespolitik auf, als durch seine Musik.

RTL ZWEI holt Michael Wendler zurück ins TV

Nachvollziehbar also auch, dass die Reaktionen auf die Entscheidung, Wendler eine große Plattform zu bieten, eher negativ ausfielen. „Man konnte es schon ahnen, als Wendler gerade seinen Telegram-Kanal löschte, weil wohl der Kurbelradio-, Dosenbrot- und sonstige Schwurblerbedarf-Verkauf stagnierte. Dass ein Sender aber wirklich so ekelhaft und skrupellos sein würde, schockt selbst mich desillusionierte Unke“, schreibt beispielsweise die bekannte Autorin Anja Rützel auf Twitter.

Ein anderer User ergänzt auf der Plattform: „Nach über zwei Jahren Schwurbelei auf Telegram und unmenschlichen Äußerungen bekommt Michael Wendler ZUM DANK mit seiner Laura Müller eine (…) Baby-Doku auf RTL 2! Ohne sich jemals entschuldigt zu haben! Schämt euch RTL!“

Weitere Kommentare zum Wendler-Comeback:

„Ist das die Cancel-culture, von der alle reden? Wendler verbreitet (…) Verschwörungsmythen und bekommt als Dank eine Fernsehshow.“

„Was soll der Mist?“

„RTL ZWEI nicht euer Ernst? Ihr begleitet den Verschwörer (…) Wendler durch die Schwangerschaft seiner Frau? Das ist sogar unter RTL ZWEI Niveau. Schämt euch, solch einem Hetzer, Betrüger und skrupellosen Typen ne Plattform zu geben.“

„ICH! MÖCHTE! DAS! NICHT! Dieser Mensch darf nie wieder eine Plattform bekommen! Nichts als Verachtung für Euch!!“

Mehr Nachrichten:

RTL ZWEI schreibt angesprochen auf die Äußerungen von Michael Wendler übrigens: „RTL ZWEI lehnt jede Form von Extremismus ab und gibt entsprechenden Agenden und Positionen keine Plattform. Das Familienleben von Michael Wendler und Laura Müller ist das zentrale Thema des Formats. Wir begleiten die werdenden Eltern auf ihrem gemeinsamen Weg bis zur Geburt ihres Kindes.“