Michael Wendler wird deutlich: SIE besitzen bald gar nichts mehr

Es war ein beispielloser Abstieg. Vor rund zwei Jahren noch war Michael Wendler ganz weit oben. Zusammen mit seiner jungen Partnerin Laura Müller war er der König des Popschlager und der Klatschspalten. Doch dann kam Corona und damit verbunden auch Wendlers tiefer Fall.

Erst entschied sich Michael Wendler, den Corona-Vorgaben der Bundesregierung nicht mehr folgen zu wollen, wegen abstrusen und teils ekelhaften Aussagen flog der Sänger kurze Zeit später dann auch bei „DSDS“ raus.

Michael Wendler verbreitet Falschmeldungen über Russland

Fortan platze ein Werbevertrag nach dem anderen. Dazu kamen noch Probleme mit der Justiz. Michael Wendler und Laura Müller blieben fortan in den USA. Zogen erst von der einen Villa in die nächste, leben heute in einem Haus in Florida.

Das ist Michael Wendler:

Michael Wendler ist in Dinslaken aufgewachsen

Mit dem Song „Sie liebt den DJ“ wurde der Sänger berühmt

Er schaffte es sogar als Juror zu DSDS

Nach mehreren kruden Aussagen zum Coronavirus flog er bei RTL raus

Der Wendler ist mit Laura Müller zusammen

Laura war bereits nackt im Playboy und bei Only Fans

Michael Wendler ist sehr aktiv auf der Plattform Telegram

Doch so ganz lässt den Wendler auch in der Sonne von Cape Coral seine deutsche Heimat nicht los. Besonders die deutsche Politik hat es dem 50-Jährigen dabei angetan. „Danke schön der besten Bundesregierung aller Zeiten“, schreibt der Wendler bei Telegram sarkastisch. Und weiter: „Die besten Politiker haben durch ihre großartigen Sanktionen geschafft, dass Russland reicher wurde, das Ausland über Deutschland lacht und die Bürger bald nichts mehr besitzen.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Woher Wendler die Idee hat, dass Russland durch die deutschen Sanktionen, die unter anderem den Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT und ein Einfuhrverbot russischen Öls auf dem Seeweg beinhalten, reicher geworden ist, ist zweifelhaft. So geht das Auswärtige Amt aktuell von einem Wirtschaftseinbruch Russlands von sechs bis 15 Prozent aus. Zudem sind die Preise für beispielsweise Lebensmittel extrem gestiegen.

Weitere News aus der Unterhaltungswelt:

Das Drama um Michael Wendler, es beschäftigt auch ehemalige Freunde des Sängers. Einer von ihnen hat nun ausgepackt. Was wirklich um Wendler vorgeht.