Michael Wendler: Neues Video aufgetaucht – im Hintergrund hört man Schreie

In den vergangenen Wochen war es ruhig geworden um Schlagerstar Michael Wendler und seine Ehefrau Laura Müller. Die 23-Jährige hatte im April dieses Jahres ihren ersten Song „Superstar“ veröffentlicht – kurze Zeit später hagelte es massive Kritik dafür. War das womöglich der Grund für den kurzzeitigen Rückzug des Paares?

Jetzt taucht ein Video von Michael Wendler auf, in dem er Licht ins Dunkel bringt. Und nicht nur das. Im Hintergrund spielen sich noch ganz andere Szenen ab.

Michael Wendler: Neues Video aufgetaucht

Michael Wendler meldet sich am Dienstag (28. Mai) bei seinen Fans auf Facebook zu Wort. Dort klärt er seine Anhänger darüber auf, was gerade bei ihm und Laura, mit der gemeinsam in Florida lebt, los sei. „Wir leben schon im Paradies in Florida und sind trotzdem im Urlaub. Deswegen ist es auch so ruhig“, verrät der Schlagersänger. So so, die beiden machen also derzeit in aller Ruhe und ohne Social Media Urlaub.

Wo genau sich der Wendler mit seiner Familie aufhält, gibt er in seinem Video nicht preis, wohl aber, was es bald Neues von ihm gibt.

„Aber ich kann euch versprechen, es geht bald wieder los. Anfang Juni präsentiere ich euch eine weitere Hörprobe aus meinem neuen Album, das erst 2025 erscheinen wird. Und es kommt natürlich auch ein neuer Podcast mit mir und meiner süßen Frau Laura. Es bleibt auf jeden Fall spannend“, berichtet er weiter.

Michael Wendler zeigt sich ohne Frau und Kind

Wer genau hinhört, der nimmt in dem Video aber noch etwas anderes wahr. Michael Wendler befindet sich offenbar in einem Hotel und während er spricht, hört man im Hintergrund Kindergeschrei. Etwa seinen Sohn Rome Aston? Das erste gemeinsame Kind von ihm und Laura Müller ist mittlerweile ein Jahr alt und begleitet das Paar sicher im Urlaub. Zu Gesicht bekommt man allerdings weder Kind im Video noch Laura.

Ob es sich dabei nun wirklich um Michael Wendlers Sohn handelt, kann deshalb nur vermutet werden. Doch erst kürzlich ließ Laura öffentlich auf die Frage, was ihr im Leben am wichtigsten sei, verlauten: „Gesundheit und meinem Sohn alles ermöglichen zu können.“ Dazu gehört sicherlich auch das Reisen.