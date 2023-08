Michael Wendler und Laura Müller verraten pikantes Detail – SO war ihre erste gemeinsame Nacht

Diese Nachricht schlug damals ein wie eine Bombe: Im Sommer 2018 machten Michael Wendler und Laura Müller ihre Beziehung öffentlich. Das umstrittene Paar erntete dafür viel Kritik. Nicht nur der Altersunterschied machte den ein oder anderen stutzig, sondern auch der Fakt, dass der Schlagersänger zu diesem Zeitpunkt noch mit seiner Ex verheiratet war.

Heute haben Michael Wendler und Laura Müller das alles hinter sich gelassen und leben mittlerweile in Amerika. Die beiden krönten ihr Familienglück vor Kurzem sogar mit der Geburt ihres ersten Babys Rome. In ihrem Podcast „Die Wendlers“ schwelgt das Paar nun in Erinnerungen und gibt Details ihrer ersten gemeinsamen Nacht preis.

Michael Wendler: Laura Müller wettert gegen Claudia Norberg

Es schlug hohe Wellen als klar wurde, dass Michael Wendler eine neue Frau an seiner Seite hat. Doch die Ehe zwischen ihm und seiner Ex Claudia Norberg soll zu diesem Zeitpunkt bereits kaputt gewesen sein und die beiden getrennt, erzählt der 51-Jährige in dem Podcast. Weiter merkt er an: „Sie wollte mich auf einmal wieder zurück. Wie wenn man ein Spielzeug hat, mit dem man nie spielt. Dann kommt ein anderes Kind, will damit spielen, und dann will man auch wieder dieses Spielzeug. Es kam mir ein bisschen wie Kindergarten vor.“

Das Ganze ließ Laura Müller allerdings eher kalt. Die frisch gebackene Mutter behauptet, dass die Ex von Michael Wendler ihr gegenüber „auf einmal sehr aggressiv“ wurde. Doch statt sich davon verunsichern zu lassen, resümiert sie: „Es hat mich wenig getroffen.“ Schließlich scheint sich das Paar von Beginn an sicher mit der Beziehung gewesen zu sein. Anders als der Vater der 23-Jährigen.

Michael Wendler und Laura verbrachten erste Nacht im Hotel

Die erste Begegnung werden beide wohl niemals vergessen: Es geschah in Berlin vor einem Konzert des Schlagersängers. „Ich war schockverliebt, hatte Schmetterlinge im Bauch, du hast mir den Kopf verdreht“, erinnert sich Michael Wendler. Grund genug für den 51-Jährigen, seine Laura mit auf sein Hotelzimmer zu nehmen.

Doch in dieser Nacht soll wohl nichts passiert sein. „Wir hatten keinen Sex“, betont Michael Wendler im Podcast. Kurz danach waren die beiden dann offiziell ein Paar. Das passt vor allem einem nicht: Lauras Vater. „Er hatte generell Probleme, jemanden zu akzeptieren. Ich hatte noch nie einen Mann mit nach Hause gebracht“, erklärt sie. Na, hoffentlich sieht das heute anders aus.