Michael Wendler lässt die Bombe platzen: „Ersatztermin ist gefunden“

Michael Wendler versucht derzeit alles, um seine musikalische Karriere wieder voranzutreiben. Erst Mitte August kündigte der Schlager-Sänger an: „Nach einer dann vierjährigen Pause, ist die Fanreise nach Griechenland und einem einwöchigen Aufenthalt, der perfekte Rahmen für den Auftakt meiner Egal Tour 2024.“ Doch der Traum vom Comeback platzte kurz darauf.

Zahlreiche Schlager-Kollegen gingen auf die Barrikaden und zogen ihre Teilnahme vom Schlager-Festival auf Kreta zurück. Die bittere Folge für Michael Wendler: Das Event wurde komplett abgesagt. Doch der „Sie liebt den DJ“-Interpret lässt sich nicht unterkriegen.

Michael Wendler mit großer Ankündigung

Der Wendler wäre nicht der Wendler, wenn er nach einem Rückschlag direkt klein beigeben würde. Der 51-Jährige hält an seinen Plänen fest, wieder auf die Bühne zurückzukehren. Nun macht er eine große Ankündigung auf Facebook: „Der Ersatztermin für das ausgefallene Auftaktkonzert ist gefunden.“ Doch das ist noch nicht alles: „Neue Musik folgt noch dieses Jahr.“

Und natürlich muss der Wendler noch einen oben draufsetzen: „Nichts kann aufhalten was kommt – Die Rückkehr des Königs.“ Nachdem der frischgebackene Vater mit seiner Frau Laura Müller in die USA ausgewandert ist, hat er nicht nur unter seinen Schlager-Kollegen an Sympathie verloren. Aufgrund seiner kruden Verschwörungstheorien haben sich auch einige Fans von ihm abgewandt, doch in seinem Beitrag auf Facebook ist sich Michael Wendler sicher: “ Meine Fans sind und bleiben die besten der Welt.“

Und tatsächlich stärken einige User dem Schlager-Star in den Kommentaren den Rücken. „Michael gib niemals auf. Wirklich niemals. Du bist einfach ein super Sänger“ oder „Zieh dein Ding durch“, heißt es dort. Wann genau der Ersatztermin für das erste Konzert sein soll, will Michael Wendler in der kommenden Woche bekannt geben.