Michael Wendler und Laura Müller überglücklich: „Es geht wieder los“

Alle Jahre wieder … taucht Laura Müller wieder bei Instagram auf. Nachdem sich ihr Schaaaatzi, besser bekannt als Michael Wendler, von der Social-Media-Plattform verabschiedet hatte, um seine ganze Aufmerksamkeit Telegram zu widmen, nutzt die 22-Jährige Instagram schon noch ab und an.

Zum Beispiel, um heiße Bilder in knappen Bikinis an Mann oder Frau zu bringen. Und natürlich auch um einen kleinen Blick in das Leben mit Michael Wendler in den USA zu gewähren.

Michael Wendler und Laura beim Weihnachtsshopping

So filmte sich das Paar am Freitag beim gemeinsamen Weihnachtsshopping in einem amerikanischen Kaufhaus. Riesige Weihnachtsmänner, Rentiere und natürlich auch der Grinch waren dort zu sehen.

„Es geht wieder los“, lächelt Laura in ihrer Instagramstory und zeigt die bunt geschmückten Bäumchen im Baumarkt. Wer sich wundert, dass die Wendlers jetzt schon auf Baumsuche gehen … keine Sorge, bei der hält sicher bis Weihnachten durch. Schließlich sucht die 22-Jährige ganz stilecht nach Plastikbäumen.

Das Wunder von Saus-West-Florrrrida

Wer jetzt jedoch denkt, dass bei den Wendlers eine klassisch-dezent geschmückte Tanne ins Wohnzimmer kommt, der irrt sich aber gewaltig. Bunt muss es sein und möglichst glamourös. „Ich finde den schön“, strahlt Laura und zeigt auf eine Kitsch-Tanne, die ihresgleichen sucht.

Natürlich darf auch eine mannsgroße Nussknacker-Figur für 250 Dollar nicht fehlen. Doch eine Kleinigkeit trübt das vorweihnachtliche Vergnügen. „Ich bin ein bisschen traurig, dass der sprechende Santa nicht da ist. Auf den habe ich letztens schon ein Auge geworfen“, jammert Laura.

Zum Glück gab es dann doch noch das Wunder von Saus-West-Florrrrida. Der singende Santa tauchte noch im Gängegewirr des Baumarktes auf. Da sind die Feiertage im Hause Wendler ja gerettet.