Laura Müller bekommt heißes Angebot von IHM – und reagiert sofort

Mit ihrem ersten Song „Superstar“ und dem dazugehörigen Musikvideo sorgte Laura Müller für allerhand Diskussionen. Kritiker zerlegten den Song und tadelten ihr viel zu sexy Video, in dem sie mit gleich zwei Männern im Bett rumflirtet.

Doch einer, der hellauf begeistert von ihrer neuen Karriere als Sängerin ist, ist Reality-Star Calvin Kleinen. Der 32-Jährige macht der Frau von Schlagerstar Michael Wendler deshalb nun ein verlockendes Angebot.

Laura Müller: Heißes Angebot von Reality-Star

Es ist kein Geheimnis, dass Calvin Kleinen ein Auge auf Wendlers Frau Laura Müller geworfen hat. So schrieb er in der Vergangenheit bereits ein Liebeslied für die 23-Jährige und scheint auch jetzt noch Hoffnung zu haben, mit ihr in Kontakt zu treten.

In seiner Instagram-Story wendet sich der „Kampf der Realitystars“-Kandidat jetzt direkt an Laura und schlägt ihr Folgendes vor:

„Ich hoffe, du kennst mich noch. Laura, ich habe dein Musikvideo gesehen. Ich finde dich natürlich unfassbar attraktiv. Ich finde aber auch, du hast Talent. Ich mache dir ein Angebot. Da geht noch mehr, das geht noch besser. Ich habe einen Song geschrieben, der perfekt zu deinen Online-Portalen passen würde. Der ist richtig geil. Du kannst den in Clubs, auf Festivals, überall spielen. Das ist eine Bombe.“

Und er wird konkreter: „Ich biete dir an, du kannst mit auf den Song kommen. Wir machen ein richtig geiles Musikvideo. Besser als dein letztes. Das wird ganz toll. Ich feiere dich und hab‘ dich immer noch lieb.“ Seine offenkundige Zuneigung für Laura Müller lässt die junge Mutter nicht kalt.

Laura Müller reagiert auf Angebot

Prompt teilt Wendlers Frau seine Story bei Social Media und antwortet ihm sogar öffentlich: „Ich kenne dich auch noch!“

Ob die beiden bald zusammenkommen – musikalisch gesehen, natürlich – bleibt also abzuwarten.