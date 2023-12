Michael Wendler kündigt neue Single an: „Was für ein Idiot“

Fans von Michael Wendler können aufatmen: Der 51-Jährige ist wieder zurück! Erst kürzlich machte er sein musikalisches Comeback offiziell, veröffentlichte zwei Tage vor Weihnachten seine neue Single „Der DJ hat dich angelacht“ – und jetzt folgt gleich der nächste Kracher!

Für Wendler-Fans dürfe die aktuelle Zeit wie Weihnachten und Ostern zusammen sein. Mit „Der DJ hat dich angelacht“ gibt es nicht nur eine neue Single des Schlager-Stars, nein. Am 22. März 2024 soll zudem sein neues Album „Höllisch gut“ auf den Markt kommen. Für sein Comeback erntete Michael Wendler auch reichlich Gegenwind (wir berichteten).

Michael Wendler kündigt neue Single in den sozialen Netzwerken an

Doch das hält den Mann von Laura Müller scheinbar nicht ab, erneut nachzulegen. Schon am 19. Januar 2024 soll direkt die nächste Single die Charts stürmen: „Was für ein Idiot“!

Nein, das ist kein Satz, den Wendler von irgendeinem Kritiker an den Kopf geworfen bekam. Seine neue Single heißt tatsächlich „Was für ein Idiot“. Das kündigte der Sänger selbst auf der Social-Media-Plattform X (vormals Twitter) stolz an.

Michael Wendler: Seine neue Single kommt schon im Januar

„Weltpremiere. Liebe Fans und Freunde, ich hoffe ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Hier geht es mit großen Schritten voran. Meine nächste Single ‚Was für ein Idiot‘ kommt bereits am 19. Januar 2024“, heißt es in einem Beitrag am Mittwoch (27. Dezember).

Jetzt geht es also Schlag auf Schlag! Dabei sorgte der Wendler in der Vergangenheit eher mit anderen Dingen für Schlagzeilen als mit seiner Musik: Corona-Schwurbeleien, seine Liebesbeziehung zu der viel jüngeren Laura Müller (23) und Geldprobleme. Jetzt scheint der gebürtige Dinslakener musikalische alles aufholen zu wollen, was er in den letzten Jahren verpasst hat. Fans dürfen also weiterhin gespannt bleiben.