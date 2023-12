Michael Wendler: Aus der Traum! An DIESEM Tag zerbrach der große Plan

Es war der 14. März, der eine ganze Branche in helle Aufregung versetzen sollte. Nachdem Schlagerstar Michael Wendler in den harten Corona-Monaten kaum eine Möglichkeit ausgelassen hatte, um die Schutzmaßnahmen der Regierung anzugehen, seine „Kritik“ teils mit Worten garnierte, die nicht nur für Unverständnis, sondern auch für Entsetzen sorgten, meldete sich der Sender RTL Zwei zu Wort.

Man wollte eine Dokumentation über die Schwangerschaft von Laura Müller, der Partnerin von Michael Wendler produzieren. Die mehrteilige Sendung sollte das Paar beim Abenteuer Baby begleiten. Doch kaum war die Meldung veröffentlicht, formte sich eine Welle der Empörung.

Michael Wendler: Seine TV-Pläne starben am 15. März 2023

Tausende sprachen sich via Social-Media gegen die Pläne aus, man dürfe Michael Wendler keine Plattform bieten. Selbst die Geissens, Stars des Senders, stellten RTL Zwei ein Ultimatum. Sie wollten nicht für einen Sender arbeiten, der dem Wendler Sendezeit schenkt.

„Verschwörungsideologische Aussagen sind nicht unser Stil. Selbst wenn es zur Folge haben sollte, dass die Geissens bei RTL 2 aufhören“, schrieben Robert und Carmen in einem Statement auf Instagram. Und der Sender reagierte, nur einen Tag später gab RTL Zwei eine Mitteilung heraus, in der es hieß, dass man die Stimme des Publikums ernst nehme, und die Sendung nicht produzieren werde.

Aus der Traum!

„Wir haben die Vehemenz der Reaktionen wahrgenommen und nehmen die Stimmen unseres Publikums ernst. Wir bitten um Entschuldigung, sollten wir Gefühle verletzt haben“, so RTL Zwei. Aus der Traum! Und das wohl auch auf unbestimmte Zeit, scheint es doch unrealistisch, dass nach solchen Reaktionen ein anderer großer, deutscher Sendung noch einmal versuchen wird, den Wendler auf die Leinwand zu bringen.

Ähnlich lief es übrigens auch mit den musikalischen Comeback-Plänen des „Sie liebt den DJ“-Sängers. Ein Schlager-Konzert in Griechenland wurde gestrichen, weil Künstler wie Ross Antony ihre Teilnahme nach der Bekanntgabe von Michael Wendler zurückgezogen hatten. Ein neuer Anlauf soll im Mai kommenden Jahres starten. Am 4. Mai 2024 will der Wendler das erste Mal nach Corona in Zürich ein Konzert spielen. Wir sind gespannt.