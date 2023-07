Er ist also wieder da. Lange hatte man von dem Musiker Michael Wendler nichts mehr gehört. Nach seinen teils absurden Aussagen im Rahmen der Corona-Pandemie war es musikalisch ruhig um den Mann geworden, der einst mit Songs wie „Sie liebt den DJ“ oder „Egal“ ganze Konzerthallen zum Kochen bringen konnte.

Doch dann kam das Frühjahr 2023 und plötzlich ging alles Schlag auf Schlag. Zunächst kündigte Michael Wendler an, dass er und seine Laura ein Baby erwarten, kurz darauf folgte erst die Ankündigung und einen Tag später die Absage einer TV-Doku bei RTL Zwei.

Michael Wendler stellt Song-Liste vor

Anfang Juni ließ der Wendler dann eine weitere Bombe platzen. Er will zurück auf die Bühne. Und so kündigte der 51-jährige Dinslakener an, dass er nicht nur auf Tournee gehen wird, sondern für seine Fans auch gleich noch ein neues Album produziert.

+++ Michael Wendler teilt Sprachnotiz von Laura – wenig später ist sie verschwunden +++

Dass dieses „Höllisch gut“ heißen wird, verriet Michael dann Anfang Juli und in der Nacht zu Sonntag folgte schon die nächste Überraschung. Und das deutlich früher als gedacht. So scheint der Schlagerstar schon ziemlich weit zu sein. Die Tracklist des Albums jedenfalls steht schon. Zwölf Lieder plus zwei Bonus-Songs wird „Höllisch gut“ enthalten. Darunter Songs wie „Egal, was die anderen sagen“, „Was für ein Idiot“ und „Verpennt, dich zu vergessen“.

Neues Wendler-Album soll im März 2024 kommen

Auch der Veröffentlichungstermin der Platte steht bereits. Im März 2024 soll es in den Läden stehen. Bis dahin dürften die Anhänger des Sängers dann auch wissen, in welchen Städten der 51-Jährige Konzerte spielen wird. Das will er, so der Schlagerstar gegenüber dieser Redaktion, Ende 2023 bekannt geben. Und vielleicht geht es ja auch doch noch etwas schneller.

Mehr Nachrichten:

Auf den Facebook-Kommentar einer Anhängerin, die anmerkt, dass das ja noch ganz schön lange hin wäre, schreibt der Wendler: „Wir arbeiten mit Hochdruck an einem früheren Termin.“ Und auch was den Stil des Albums angeht, ließ Wendler schon ein wenig durchblicken. So werde es wieder sein „alter, guter Pop-Schlager“ sein, der die Richtung der Platte vorgibt.