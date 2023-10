Michael Wendler: Lauras Protzanfall – „Was soll es auch anderes sein für mich?“

Sie zeigt sich gern in teuren Klamotten, mit schicken Taschen und edlen Schuhen: Laura Müller lebt den Traum vieler junger Menschen. Designer-Waren en masse und ein Leben unter Floridas Sonne. Und wie viele andere junge Menschen auch zeigt die Frau an der Seite von Schlagersänger Michael Wendler gern via Social-Media, was sie denn so hat.

So auch in ihrer aktuellen Instagramstory. Da sehen wir Michael Wendlers bessere Hälfte beim – natürlich – Shopping. Nach Beverly Hills, Los Angeles hat es die beiden verschlagen und dort wird, wie man es von Laura erwartet, natürlich nur bei den edelsten Marken geschaut.

Michael Wendler und Laura Müller auf Shopping-Tour

Da werden Fotos vom Tiffany-Store gemacht und natürlich auch das neueste Schätzchen präsentiert, das fortan die Taschen-Sammlung der 23-Jährigen schmücken soll. Und es ist: eine Dior-Tasche.

„Ganz liebe Grüße aus Beverly Hills, wir haben schon ganz, ganz viel erlebt. Wir haben ganz viel gesehen und ich habe mir auch mal wieder eine neue Handtasche gekauft. Und zwar eine Dior. Was soll es auch anderes sein für mich? Ich liebe ja Dior. Es ist tatsächlich die erste Handtasche, die ich besitze, von Dior in Stoff. Also in Canvas, so heißt das. Die haben jetzt auch ganz neu so cute Chains für die Taschen. I mean: Musste mit“, denglisht sich Laura durch ihre Story und zeigt dabei immer wieder ihre Luxus-Tasche in die Kamera.

„Kann man sich aber auch mal gönnen, wenn man einmal in Los Angeles ist, würde ich sagen“, findet Laura. Ja klar. Dazu gab es noch lecker Essen. Eine Bolognese gab es für die frischgebackene Mama. Sie liebe ja italienisch, bekräftigt die 23-Jährige. Ach, wie schön, das klingt doch nach einem perfekten Tag. Oder wie es Laura so treffend ausdrückt: „Es war amazing.“ Einziger Wermutstropfen: Ihre Haare sind den ganzen Tag über schon so gewellt. Ja, man kann nicht alles haben.