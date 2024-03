Michael Wendler in Oberhausen: Jetzt droht der nächste Eklat

Es war nun wahrlich eine Überraschung. Am Dienstag (12. März 2024) verkündete Michael Wendler via Social-Media ein erneutes Deutschland-Comeback. Es ist bislang der zweite Versuch des Mannes, der es schon vor einigen Wochen in Oberhausen versuchen sollte, dann aber doch noch eine Absage vom dortigen Stadtsportbund erhielt (hier gibt es die ganze Geschichte).

Nun will er es also wieder in Oberhausen probieren. Und das im ganz großen Stil. Die Rudolf-Weber-Arena soll es werden. Immerhin die größte Halle, die die Stadt zu bieten hat. 12.700 Menschen können hier Platz finden. In der jüngeren Vergangenheit spielten hier Megastars wie Helene Fischer oder Teenie-Idol Harry Styles. In diesem Jahr folgen noch „Die fantastischen Vier“, „Santiano“ oder „Böhse Onkelz“. Und jetzt Michael Wendler?

Michael Wendler in Oberhausen?

Der Mann, der in der Vergangenheit und vor allem während der Coronapandemie mit widerlichen und absurden Aussagen aufgefallen war, der von nahezu allen Sponsoren und Partner fallengelassen wurde.

Ob das Konzert stattfindet, man wird sehen. Schon in den vergangenen Monaten hatte Wendler mehrere Konzerte angekündigt und später wieder einen Rückzieher machen müssen. Ein Festival in Griechenland wurde beispielsweise nach Protesten anderer Künstler gegen den Wendler abgesagt. Das Konzert am Stadion Niederrhein ebenfalls nach wenigen Stunden wieder abgesagt.

Michael Wendler auf ganz großer Ebene

Und auch jetzt ziehen Fragezeichen auf. So hat sich der namensgebende Sponsor der „Rudolf Weber Arena“ gegenüber Schlager.de geäußert und von dem Sänger distanziert. Was Andreas Weber genau zu sagen hatte, kannst du hier nachlesen.

Stattfinden soll das Konzert in Oberhausen am 6. September 2025. Tickets soll es bereits am kommenden Freitag geben. Spätestens zum Ende der Woche sollte also klar sein, wohin die Reise mit Michael Wendler gehen wird.