Michael Wendler: Es ist offiziell – „Endlich hat RTL Plus eingelenkt“

Selten hat es ein Mann geschafft, seine Karriere so schnell an die Wand zu fahren, wie Michael Wendler. Mit seinen absurden Äußerungen im Rahmen der Corona-Pandemie schaffte es der bis dato gefeierte Schlagerstar, jeglichen Kredit bei Auftraggebern und Zuschauern zu verspielen.

Sponsoren wandten sich von ihm ab, der TV-Sender RTL, der Michael Wendler in die Jury seiner Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ geholt hatte, distanzierte sich von dem Sänger, schnitt ihn aus der DSDS-Staffel heraus, nahm alle Sendungen, in denen der heute 52-Jährige dabei war, aus seiner Mediathek RTL Plus. Lange waren die Sendungen gesperrt. Bis jetzt.

Michael Wendler zurück bei RTL Plus

Denn wie bei RTL Plus zu sehen, ist die „Dschungelcamp“-Staffel mit Michael Wendler aus dem Jahr 2014 wieder online abrufbar. Nicht jedoch ohne einen Hinweis. So schaltete der Sender vor die Folge eine Art Hinweistafel. Darauf heißt es: „20 Jahre ‚Ich bin ein Star – holt mich hier raus‘ Dieses Jubiläum möchten wir feiern: Mit euch und den legendären Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 20 Jahren Dschungelcamp. Eine Sache gilt aber nach wie vor: Wir distanzieren uns von Michael Wendler. Viel Spaß beim Streamen dieser legendären Staffel.“

++ Michael Wendler: Anwalt warnt – „Bin nicht sicher, ob er sich des Risikos bewusst ist“ ++

Michael Wendlers „Dschungelcamp“-Staffel ist also zurück bei RTL Plus. Ein Fest für die Fans des Trash-TV. So auch für Julian F.M. Stoeckel, der selbst in der Staffel mit dem Wendler dabei war, sich damals den neunten Platz sicherte.

Julian F.M. Stoeckel feiert

„YEAAAAAAAAAAAH! ENDLICH, ENDLICH hat RTL Plus eingelenkt und unsere legendäre IBES-Staffel wieder ONLINE gestellt! ENDLICH, ENDLICH könnt ihr unsere Staffel von ‚Ich bin ein Star – holt mich hier raus‘ wieder sehen“, feiert der TV-Star auf seinem Instagram-Kanal.

Und auch bei den Fans herrscht Feierstimmung. „Hab so lange drauf gewartet. Ich schalte direkt ein“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren bei Instagram. Oder: „Ach megaaaa, da wird dann doch direkt mal reingeschaut.“