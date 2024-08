Michael Kessler entdeckt Zettel im ICE: Er sagt alles über den Zustand der Deutschen Bahn

Er ist Schauspieler, Komiker, Autor und Moderator: Michael Kessler ist ein echtes Multitalent. Bekannt durch sein Mitwirken im Kino-Klassiker „Manta, Manta“, seine Verkörperung von beispielsweise Florian Silbereisen in „Switch“ oder seine regelmäßigen Teilnahmen in der ARD-Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“ gehört der gebürtige Wiesbadener zu den bekanntesten TV-Gesichtern des Landes.

Doch Michael Kessler ist nicht bloß Spaßmacher, der 57-Jähriger kann auch ernstere Töne anschlagen. So wie nun nach einer Reise mit der Deutschen Bahn. Wer könnte es ihm verdenken, könnte man fragen. Schließlich hat wohl jeder schon seine – oft nicht besonders angenehmen – Erfahrungen mit der Bahn gemacht. Verspätungen, überfüllte Waggons, ausgefallene Klimaanlage, das kennt auch Michael Kessler.

ARD-Star Michael Kessler entdeckt Zettel in der Deutschen Bahn

Auch wenn der Zettel, den der Comedian nun an einer WC-Tür der Deutschen Bahn fand, wohl nicht überall zu finden ist. Statt mit dem Wort „Defekt“ war dieser nämlich mit „Defik“ beschriftet. Nun gut, aus dem Kontext heraus konnte man erahnen, was uns der Verfasser sagen wollte, allerdings beschreibt er den Zustand der Bahn wohl gar nicht mal so übel. Und so nutzte Michael Kessler den Rechtschreibfehler, um eine Forderung an Verkehrsminister Volker Wissing zu senden.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

++ Deutsche Bahn: Ticket-Hammer! Für Kunden kommt es richtig dicke ++

„Sehr geehrter Verkehrsminister Volker Wissing, dieser kleine Zettel am WC eines ICE beschreibt den durch die Politik verursachten Zustand der Deutschen Bahn: DEFIK! Anstatt unsere Städte wieder mit Autos zu fluten, sollten Sie die umweltfreundlichen Verkehrsmittel endlich in einen zeitgemäßen Zustand versetzen“, so Kesseler, der damit wohl auch auf das „Pro-Auto-Programm“ der FDP abzielt.

Die Liberalen wollten sich damit klar von den Grünen absetzen, fordern unter anderem ein günstiges, deutschlandweites Flatrate-Parken und weniger Fahrradstraßen und Fußgängerzonen. Die Partei wolle sich damit „aktiv gegen eine grüne Politik der Bevormundung“ stellen, wie FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai in der „Bild am Sonntag“ erklärte.