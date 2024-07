Michael ‚Bully‘ Herbig: Kurz nach dem ARD-Film herrscht Klarheit

Er ist einer der größten Comedians, die dieses Land zu bieten hat: Michael ‚Bully‘ Herbig. Mit Kino-Blockbustern wie „Der Schuh des Manitu“ oder „(T)Raumschiff Surprise“ machte sich der gebürtige Münchner unsterblich. Dazu kamen in der jüngeren Vergangenheit Streamingerfolge wie „LOL: Last One Laughing“ oder seine Teilnahme an der TV-Show „Schlag den Star“. Am Mittwochabend zeigte die ARD den Spielfilm „Der Boandlkramer und die ewige Liebe“ mit Michael ‚Bully‘ Herbig.

Und sowohl Bully selbst, als auch die ARD dürften sich über die Quoten des Filmes aus dem Jahre 2020 gefreut haben. So schalteten laut des Branchenmagazins „DWDL“ 3,5 Millionen Menschen ein, bescherten dem Ersten damit eine Quote von 16,6 Prozent zur besten Sendezeit im Gesamtpublikum.

Michael ‚Bully‘ Herbig und die ARD punkten mit dem Boandlkramer

Damit verpasste „Der Boandlkramer“ nur knapp den Tagessieg. Einzig die ARD-Nachrichtensendung „Die Tagesschau“ konnte noch mehr Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bildschirme locken. 4,61 Millionen Menschen wollten um 20 Uhr wissen, was bis dato in der Welt geschehen war.

Bei den jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern war Bullys Film zwar nicht ganz so stark, trotzdem schalteten laut „DWDL“ 0,39 Millionen Menschen ein, was einem Marktanteil von 10,8 Prozent entsprach.

Böhmermann räumt ab

Abräumer der Primetime war im jungen Publikum dagegen Jan Böhmermann. Seine Sendung „Lass dich überwachen“ wollten 0,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sehen. Ein Marktanteil von 13,5 Prozent. Bestgesehene Sendung des Tages war aber auch beim jungen Publikum die ARD-„Tagesschau“ mit 0,65 Millionen Zusehern und einem Marktanteil um 20 Uhr von 19,3 Prozent.

Doch worum ging es überhaupt in „Der Boandlkramer und die ewige Liebe“? In der Beschreibung der ARD heißt es dazu: „Der Boandlkramer (Michael Bully Herbig) – auch der Tod genannt – hat sich verliebt, doch die Angebetete für sich zu gewinnen, ist leichter gesagt als getan und so bietet ihm der Teufel (Habe Kerkeling) Unterstützung an, um das Herz der Frau zu erobern.“