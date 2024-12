Micaela Schäfers Neujahrsvorsätze: 2024 passierte es nicht einmal

Micaela Schäfer hat sich über die Jahre radikal verändert. Vom schüchternen Teenager zur selbstbewussten Frau. Heute ist sie als Kunstwerk bekannt und lässt eigentlich keinen Beauty-Eingriff aus. Doch dieses Jahr hat sich die Nacktschnecke kein einziges Mal unters Messer gelegt. Das soll sich 2025 allerdings wieder ändern!

Micaela Schäfer ist im Netz längst keine Unbekannte mehr und versteht es seit Jahren bestens, immer wieder im Rampenlicht zu stehen. Einst durch die Castingshow „GNTM“ bekannt geworden, hat sie sich mittlerweile beruflich wie privat verändert. Vor allem äußerlich bleibt bei der heute 40-Jährigen kaum etwas unberührt. Ob Brüste, Po oder sogar die Bauchmuskeln – über ihre Beautyeingriffe macht der TV-Star bekanntlich kein Geheimnis.

Micaela Schäfer baut sich ein neues Standbein auf

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Passend dazu hat Reality-Sternchen Kate Merlan ihre „Katy’s X-mas Wonderland”-Party am 6. Dezember in Köln veranstaltet. Viele prominente Gäste feierten gemeinsam und auch sie war dabei – Micaela Schäfer. Sie ließ ihr Jahr Revue passieren und verrät: „Also mein Jahr war grandios, muss ich sagen. Ich habe eine Trennung hinter mir. Das war auch grandios, weil es ist einfach auch befreiend. Trennungen können befreiend sein.“

+++ Micaela Schäfer plaudert es aus – diesen Politiker hält sie für Sexpuppen-tauglich +++

Micaela Schäfer ergänzt: „Ich bin natürlich immer noch mit meinem Exfreund supergut, aber es war trotzdem toll, es endlich gemacht zu haben.” Doch die ehemalige GNTM-Kandidatin hat sich nicht nur von alten Lastern verabschiedet, sondern sich auch auf neue Wege begeben. Neben ihrer Tätigkeit als Erotik-Model und DJane wagt sie sich nun auf neues Terrain: „Ich habe jetzt meine eigene Immobilienfirma gegründet. Ich steige jetzt ins Immobiliengeschäft ein”, erklärt sie stolz. Die Firma hat Micaela Schäfer gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Felix Steiner und seiner neuen Freundin gegründet. Genauso kurios wie diese Konstellation ist auch der Name der Firma – „Ex und Neu Immobilien”.

Micaela Schäfer kehrt zurück zu alten Mustern

Dieses Jahr scheint bei Micaela Schäfer unter dem Motto „Veränderungen“ gestanden zu haben. Denn auch diese Tatsache unterscheidet 2024 von den Vorjahren – Micaela Schäfer hat sich in diesem Jahr kein einziges Mal unters Messer gelegt. Sie verrät: „Das erste Jahr ohne Schönheits-OP ist toll. Ja, also wirklich. Dafür kommt nächstes Jahr gleich wieder eine.“ So manche Dinge ändern sich dann doch eben nicht.

Nun stellt sich aber natürlich noch die Frage, was es denn dieses Mal sein soll. Wie Express berichtet hat sich Mica bereits folgenden Operationen unterzogen: Mehrere Brustvergrößerungen, Nasenoperationen, ein Kinnimplantat, zahlreiche Botox-Behandlungen, Lippen- und Wangenaufspritzungen, eine Po-Optimierung, eine künstliche Sixpack-OP sowie eine Operation für herzförmige Brustwarzen.

Für das kommende Jahr möchte sie einen konkreten Plan umsetzen, den sie bereits 2023 gegenüber RTL ausplauderte: Eine Wangenoperation soll es sein. „Das machen ganz viele Victoria’s-Secret-Models. Wohl auch, um etwas slawischer zu wirken“, erklärte Micaela Schäfer dem Sender damals. Nun erklärt sie: „Ich werde mir das Buccal-Fett entfernen lassen, für eine schlankere Wangenpartie. Das kennt man noch nicht so in Deutschland – machen aber alle Hollywoodstars und alle Victoria’s Secret Models. So ein bisschen muss man ja in shape bleiben – auch im Gesicht.“