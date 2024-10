Micaela Schäfer plaudert es aus – diesen Politiker hält sie für Sexpuppen-tauglich

In Berlin läuft momentan die Erotikmesse Venus. Da darf natürlich auch Erotikmodel, Moderatorin, TV-Star und DJ Micaela Schäfer nicht fehlen. In diesem Jahr hat sie eine besondere Überraschung mitgebracht.

Ihre eigene Sexpuppe – eine 1:1 Nachbildung der Leipzigerin, in originalgetreuen Maßen. Unser Partnerportal BERLIN LIVE war vor Ort. Ihnen verriet Micaela auch, von welchem Star sie gerne eine Sexpuppe hätte.

Micaela Schäfer packt aus – mit ihm hätte sie gerne Sex

Seit dem 24. Oktober kann die originalgetreue Nachbildung von Micaela Schäfer als Silikonpuppe über den Online-Shop von „housedoll“ erworben werden. Auf 100 Exemplare ist der Verkauf vorerst limitiert. Mit Mica, wenn auch nur aus Silikon, hätten sicherlich viele Menschen gerne Sex. Doch wie steht es um die gebürtige Leipzigerin selbst? Wen wünscht sie sich als Sexpuppe?

+++ Bierkönig auf Mallorca knallhart: Kein Einlass für Besucher mit DIESEM Trikot – „Hat hier nichts zu suchen!“ +++

„Weiblich erstmal niemanden – ich bin nicht lesbisch oder bisexuell“, verriet Micaela Schäfer BERLIN LIVE. Und schob hinterher: „Aber mit wem hätte ich wohl gerne Sex?“ Nach kurzer Bedenkzeit stand für sie fest. „Irgendein Politiker würde ich jetzt mal sagen.“ Und sie wurde sogar noch konkreter: „Markus Söder!“

Warum sich Micaela Schäfer gerade den Bayerischen Ministerpräsidenten als Sexpuppe vorstellen kann? „Ich will nicht so einen Boy haben – ich will was richtig Bodenständiges und Vernünftiges“, stellte die Reality-Queen klar. Und diese Voraussetzungen scheint der 57-Jährige in ihren Augen offenbar zu erfüllen.

Micaela Schäfer begeistert – „Es ist alles 1:1“

Ob eine Söder-Puppe ihr wohl auch so gut gefallen würde wie ihr eigenes Silikon-Ebenbild? Von dem jedenfalls ist sie hin und weg. Besonders stolz sei sie auf die Brüste und die Brustwarzen. Und auch die Lippen gefallen ihr gut. „Die sehen genauso aus wie meine. Es ist alles 1:1“, schwärmt Schäfer.

Auch interessant:

Von den Haaren bis zu den Muttermalen haben die Hersteller von „housedoll“ auf alles geachtet. Wie teuer die Sexpuppe ist und wie genau die Nachbildung von Micaela Schäfer aussieht, erfahrt ihr auf unserem Partnerportal BERLIN LIVE.