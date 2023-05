Mia Julia lüftet gut gehütetes Geheimnis – „Bewusst für uns behalten“

Die Ballermann-Saison ist offiziell eröffnet und das Party-Mekka auf Mallorca wieder Hotspot für alle Feierwütigen. Mitten drin neben Lorenz Büffel, Mickie Krause, oder Isi Glück ist auch Mia Julia.

Die Partysängerin wurde vor ihrer Musikkarriere mit ihrer Arbeit als Pornodarstellerin bekannt. Auf der Baleareninsel ist sie ein gern gesehener Gast, stand 2022 aber auch als Künstlerin beim Elektrofestival Parookaville in Weeze auf der Bühne. Mia Julias Lieblingsort bleibt aber wohl die Partymeile auf Mallorca. Jetzt kam raus, ihre Liebe dazu ging in der Vergangenheit weiter als man glaubt.

Mia Julia sorgt für Überraschung

Die meisten Künstlerinnen und Künstler dürften nach einem Auftritt vor allem eins haben wollen, ihre Ruhe. Immerhin kann so eine Show am Ballermann ganz schön kräftezehrend sein. Da lohnt es sich, aus dem Partygetümmel auszubrechen und einen Rückzugsort abseits der Menschenmassen zu haben.

Könnte man zumindest meinen. Mia Julia sah darin lange Zeit allerdings keine Notwendigkeit. Jetzt verriet sie, wo sie Jahre lang gewohnt hat. Und zwar direkt über der Diskothek „Oberbayern“. Im Podcast „Der Allerletzte Podcast“ mit Moderator und Reporter Daniel Danger erzählte sie jetzt: „Bis zum Schluss haben wir das immer ganz bewusst für uns behalten, weil auch wir natürlich ein bisschen Privatleben haben möchten.“

Ballermann-Star spricht über Depressionen

So offen wie jetzt, kann sie nur über ihren ehemaligen Wohnort sprechen, weil sie gerade umgezogen ist. Und zwar weg vom Ballermann und hin zu besagtem ruhigen Örtchen. „Peter und ich wohnen jetzt in unserem Traumhaus, an einer Bucht in Palma“, erzählt Mia Julia im Podcast.

Ein bisschen Ruhe könnte der Partysängerin guttun. Wie sie jetzt verraten hat, hat sie selbst manchmal mit Depressionen zu kämpfen. „Keiner würde denken, dass ich so bin, und keiner weiß das. Aber es ist in Ordnung, wenn man auch mal traurig ist. Ich merke einfach, dass meine Fans mir unglaublich viel Kraft geben und kann einfach nur appellieren: Hol Dir Hilfe, wenn Du Hilfe brauchst.“