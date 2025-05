Jürgen Milski fassungslos auf Mallorca: Sie treiben immer weiter ihr Unwesen

An der Playa de Palma ist Jürgen Milski eine wahre Legende. Seit über 20 Jahren heizt er den feierwütigen Touristen am Ballermann mit seinen Songs ein. Auf Instagram teilt er regelmäßige Schnappschüsse von der Sonneninsel Mallorca und gibt seinen Fans exklusive Einblicke hinter die Kulissen.

Sein neuester Beitrag hat allerdings wenig mit Partylaune und ausgelassenem Feiern im Bierkönig zu tun. Jürgen Milski zeigt sich vielmehr schockiert an der Playa de Palma. Die Reaktionen seiner Fans sprechen ebenfalls Bände…

Jürgen Milski nach Entdeckung auf 180

Am Donnerstag (8. Mai) meldet sich Jürgen Milski mit einem Video bei seinen Followern, nachdem er am Strand von Arenal spazieren war. Was er dort entdeckt hat, macht ihn fassungslos. Er wurde Zeuge der Festnahme eines Mannes, der am Strand eine Sandburg baute und dafür Geld annahm.

+++ auch interessant für dich: Jürgen Milski rechnet 25 Jahre nach „Big Brother“ ab – „Gehören zum Psychologen“ +++

Eine Maßnahme, die er überhaupt nicht nachvollziehen kann. „Gegen die kriminellen Hütchenspieler tun sie nichts, aber wenn hier jemand eine Sandburg baut und sich ein paar Euros dazuverdienen will, nehmen sie ihn fest“, sagt er fassungslos. Seine Fans sind ebenfalls von dem Vorgehen der örtlichen Polizei schockiert.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fans teilen Meinung von Jürgen Milski

Ein Blick in die Kommentare zeigt, dass das beschriebene Szenario nicht nur beim Schlagerstar für Frust sorgt. „Da fragt man wirklich nach der Verhältnismäßigkeit und kann nur den Kopf schütteln“, schreibt eine Instagram-Nutzerin beispielsweise.

+++ auch spannend: Mallorca-Star Jürgen Milski geht irre Wette ein – „Lasst mich nicht im Stich“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Ein anderer Fan kommentiert: „Oh nein, traurig! Es gibt dort wirklich andere Prioritäten, Leute aus dem Verkehr zu ziehen. Wie du schon sagtest.“ Ein dritter schreibt: „Habe noch Fotos vom letzten Jahr. Er sitzt da friedlich und tut niemanden was. Da sind die Helmuts schlimmer. Wirklich traurig und schade um die schöne Burg.“