Mia Julia muss Auftritt absagen – „Kotzt mich an“

Mia Julia ist seit Jahren nicht nur am Ballermann auf Mallorca ein gefeierter Star. Die Stimmungs-Sängerin jettet regelmäßig zwischen Mallorca und Deutschland von einem Auftritt zum nächsten.

Während sie am Donnerstag (18. Juli) noch um 20 Uhr im Bierkönig auf der Bühne stand, sollte sie rund 24 Stunden später schon wieder in Deutschland auftreten. Doch Mia Julia musste den Termin nun kurz vorher absagen.

Mia Julia muss Auftritt absagen – Flug-Chaos ist schuld

Am Freitagmorgen (19. Juli) sorgte eine IT-Panne des Tech-Unternehmens Microsoft für weltweites Chaos. An vielen Flughäfen waren die Systeme abgestürzt, sodass es zu zahlreichen Ausfällen, Verspätungen und langen Warteschlangen kam (hier mehr dazu). Und auch am Abend ist das Problem noch nicht vollständig behoben, so zum Beispiel am Flughafen Palma de Mallorca.

Das bekam Mia Julia am eigenen Leib zu spüren, denn als die 37-Jährige gegen 19 Uhr in den Flieger steigen will, um ihren Auftritt um 22.50 Uhr beim „La Fiesta Pfalz“-Festival in Landau rechtzeitig zu schaffen, muss sie eine bittere Erkenntnis machen. „Meiner ist nicht storniert, aber mein Flug startet jetzt so spät, dass ich den Slot in Landau nicht mehr schaffe. Und bis ich da bin, ist alles vorbei. Das bedeutet: ich muss jetzt absagen“, verkündet Mia Julia enttäuscht in ihrer Instagram-Story.

Die „Mallorca-Königin“ ist sichtlich frustriert. „Sowas kotzt mich an. Es tut mir total leid. Ich hatte mich so sehr auf euch gefreut“, entschuldigt sie sich bei ihren Fans. Andere Ballermann-Stars wie Julian Sommer, Tim Toupet oder Frenzy hatten offenbar mehr Glück und haben es rechtzeitig zum Festival geschafft.