Melanie Müller lässt es nach „Promi Big Brother“-Sieg so richtig krachen – „Ich will euch hören“

Es war ein erfolgreicher Freitagabend für Melanie Müller: Die Sängerin ist zur Siegerin von „Promi Big Brother 2021“ gekürt worden. Im Finale der neunten Staffel verließ sie das „Promi Big Brother“-Haus als Allerletzte.

Trotz, dass Melanie Müller seit Wochen nicht persönlich auf ihrem Instagram-Profil aktiv sein konnte, meldete sie sich nur mit einer kurzen Ansage bei ihren Fans und ließ stattdessen auf der Aftershow-Party richtig die Sau raus.

Melanie Müller gewinnt „Promi Big Brother 2021“

Nach drei ganzen Wochen voller Schweiß und Tränen hat sie es endlich geschafft: Melanie Müller ging am Freitagabend als Siegerin aus der neunten Staffel von „Promi Big Brother“ raus. Im großen Finale der Sat.1-Show setzte sie sich gegen ihre verbliebenen drei Mitbewohner Uwe Abel, Danny Liedtke und Papis Loveday durch.

----------------------------------------

Das ist Melanie Müller:

Melanie Müller heißt bürgerlich Melanie Blümer

Sie wurde am 10. Juni 1988 in Oschatz (Sachsen) geboren

Ihren Einstieg ins TV feierte sie 2012 bei der Vox-Kochshow „Das perfekte Dinner“

2013 machte sie beim „Bachelor“ mit

2014 gewann Melanie Müller das „Dschungelcamp“ – im Finale setzte sie sich gegen Larissa Marolt und Jochen Bendel durch

Danach machte sie sich als Schlagersängerin am Ballermann einen Namen

Ihr Mann ist Mike Blümer, der gleichzeitig ihr Manager ist – das Paar ist seit 2014 verheiratet

Melanie Müller hat zwei Kinder: Tochter Mia (*2017) und Sohn Matty (*2019)

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------------------------------

Im Voraus verriet die Sängerin bereits, dass sie die Siegprämie von 100.000 Euro in ihr Haus, ihre Bar und ihre Grillstände auf Mallorca fließen lassen will. „Dank Corona sind bei mir viele Löcher zu stopfen“, hieß es in der Finalshow.

Einen Teil des Geldes hat Melanie Müller aber mit Sicherheit schon auf der Aftershow-Party des „Promi Big Brother“-Finales gelassen. Denn hier ließ die Sängerin es so richtig krachen und hatte sogar einen exklusiven Live-Auftritt

Melanie Müller feiert ihren Sieg: „Morgen gibt’s mehr von mir!“

„Ich melde mich nur ganz kurz, denn wir sind ein bisschen am Feiern“, kreischte Melanie Müller in der Nacht von Freitag auf Samstag in ihre Instagram-Story.

Melanie Müller wurde im „Promi Big Brother“-Haus übel angefeindet. Dennoch hat sie es zum Sieg geschafft. Foto: SAT.1

Nach einem „Bisschen“ sah das Ganze allerdings gar nicht aus. Im Hintergrund ertönten lautstarke Musik und ein wildes Gejubel der Partygäste. Bunte Disco-Lichter und dicker Nebelqualm breiteten sich in der gesamten Veranstaltungshalle aus.

------------------

Mehr zu Melanie Müller:

------------------

„Ich habe noch nicht mal mein Telefon angemacht. Aber ich danke euch vielmals für eure Unterstützung und eure zahlreichen Anrufe. Morgen gibt’s dann mehr von mir“, versprach die Sängerin ihren Instagram-Followern.

Dass sie sich am nächsten Tag um 12 Uhr immer noch nicht zu Wort gemeldet hat, mag daran liegen, dass Melanie Müller noch fast die ganze Nacht auf der Bühne stand und einen exklusiven Live-Auftritt hinlegte.

„Ich will euch hören“, hörte man die Sängerin auf einer Video-Aufnahme schreien. (mkx)