Melanie Marschke: Die Nachricht kam kurz nach der SOKO-Ausstrahlung

Sie sind ein Dauerbrenner im ZDF: die Ermittler der „SOKO Leipzig“. Am Freitagabend ermittelten Melanie Marschke als SOKO-Chefin Ina Zimmermann und ihr Team in einem ganz – nennen wir es – besonderen Fall.

So beschreibt das ZDF den neuen „SOKO Leipzig“-Fall „Faule Eier“ mit den Worten: „Auf der Suche nach dem Täter treffen die Beamten auf einen faule Eier werfenden Veterinär, einen Pfarrer, der nicht weiß, wohin mit seiner Liebe, eine Witwe mit geschickten, ruhigen Händen und jede Menge ausgestopfte Tiere. Auch das Ehepaar Biedermann nebst Dackel Riese verhält sich ungewöhnlich. Um den Mörder von Rosa zu finden, müssen die Ermittler ungewohntes Terrain betreten. Wenn die Tiere sprechen könnten, was würden sie uns verraten?“ Was das wohl für Melanie Marschke und Co. zu bedeuten hat?

Gute Quoten für Melanie Marschke und ihr SOKO-Team

Bedeutung hatten neben dem Kriminalfall auf jeden Fall auch die Quoten der Sendung. Und die fielen gar nicht mal so übel aus. Stattliche 4,633 Millionen Menschen schalteten laut Branchenportal „DWDL“ den neuen „SOKO Leipzig“-Fall ein. Sie bescherten dem ZDF am Freitagabend (31. Januar 2025) um 21.25 Uhr einen Marktanteil von 19,4 Prozent.

Zum Vergleich: Das „Dschungelcamp“ schnitt im Gesamtpublikum deutlich schlechter ab. 3,698 Millionen schalteten um 20.15 Uhr ein. Dafür jedoch konnte RTL bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern punkten.

Dschungelcamp wieder überragend

1,456 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren schauten zu, wie Sam Dylan in der Prüfung null Sterne holte und wie Jürgen Hingsen schlussendlich das Camp verlassen musste (wie viel der Sportler am Ende abnahm, liest du hier). Ein Marktanteil von 30,7 Prozent.

Bei den 14- bis 59-Jährigen schauten gar 2,33 Millionen zu, wie RTL berichtet, bescherten den Kölner damit einen Marktanteil von 24,7 Prozent. Damit war die RTL-Show aus Australien den zweiten Tag in Folge die Nummer eins in den beiden Zielgruppen.