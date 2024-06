Meghan Markle: Neues Video macht die Runde – irritierendes Detail fällt sofort auf

Nach ihrer Reise nach Nigeria und dem Launch ihrer Lifestyle-Marke ist es etwas ruhiger um Meghan Markle geworden. Doch sie wäre nicht die Herzogin von Sussex, wenn die ehemalige Schauspielerin nicht schon längst im Hintergrund neue Projekte plant!

Jetzt ist ein überraschendes Video aufgetaucht, das in den sozialen Medien viral geht. Ein Detail wirft dabei nicht nur Fragen auf – auch böse Zungen und Neider melden sich in der Kommentarspalte zu Wort.

Meghan Markle ist überall auf TikTok

Ein kürzlich auf TikTok veröffentlichtes Video zeigt Meghan Markle in einer unerwarteten Umgebung. Die Aufnahme zeigt eine Gruppe von Menschen, die sich in einem Park versammelt haben. Inmitten dieser Gruppe ist Meghan zu sehen, die einen ungewöhnlichen Look trägt: mit hochgekrempelten Ärmeln, Adidas-Trainingsanzug und Sneakern.

„POV: Du siehst Meghan Markle einfach mal so auf deinem morgendlichen Spaziergang auf dem Beverly Hills City Trail“ ist unter dem Video zu lesen. Ein Detail irritiert den Betrachter jedoch auf den ersten Blick: Eine Frau zupft an Meghan Markles Arm herum. Etwa ein aufdringlicher Fan? Wohl eher eine Stylistin, denn die Szenerie deutet darauf hin, dass die 42-Jährige sich gerade am Set eines Fotoshootings befindet.

Meghan Markle: Reaktionen in den sozialen Netzwerken

Das Video verbreitete sich schnell und löste gemischte Reaktionen aus. Einige Nutzer freuten sich über den intimen Einblick in Meghans Leben. Manche wollen nicht glauben, dass dieses Video nicht zufällig gestreut wurde. „Na klar. Und das Kamerateam versteckt sich einfach so in den Büschen“, lautet ein gehässiger Kommentar.

Schon länger geht das Gerücht umher, dass Meghan Markle wieder eine Rückkehr ins Rampenlicht plant. Nachdem sie sich vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, deutet das Video auf neue Projekte hin. Vor kurzem wurde eine neue Zusammenarbeit mit Netflix verkündet (HIER mehr lesen). Es könnten aber auch neue Produkte ihrer neuen Lifestyle-Marke „American Riviera Orchard“ folgen .

Berichten von „People“ zufolge arbeitet Meghan Markle intensiv an neuen Projekten. Aktuell feiert die Herzogin Erfolgen mit Marmelade und Hundekeksen. In Zukunft könnten Produkte aus dem Beauty-Bereich wie Hautpflege, Make-up, Duftöle, Bodylotions und nicht-medizinische Haarpräparate erhältlich sein.