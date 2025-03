Meghan Markle: Als Freund ihr DAS schickt, traut sie ihren Augen kaum

Um die Herzogin von Sussex wird es in letzter Zeit nicht still. Es scheint, als würde Meghan Markle vom einem Schlamassel ins andere rutschen. Erst kürzlich nahm TV-Legende Jimmy Fallon die Ex-Royal ordentlich auseinander – Grund war ihre Anfang März gelaunchte Netflix-Serie „With Love, Meghan“.

Da kommen liebe Worte von Freunden der 43-Jährigen sicher gerade recht. Auf ihrem Instagram-Account teilt sie nun etwas, das ein Freund ihr zukommen ließ. Sie konnte es kaum fassen!

Meghan Markle: Eine Erinnerung an die Vergangenheit

Die Zeit steht ganz im Sinne der Vergangenheit. „Wenn dein lieber Freund aus der Mittel- oder Oberstufe dir etwas von deiner Universität schickt und es dir ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Go Pandas“, postet Markle auf ihrem Instagram-Account. Anbei ein Foto, das lange zurückliegt.

Darauf zu sehen ist die junge Meghan, in ihrer Zeit an der „Immaculate Heart University“, die sie 1999 abschloss. Neben einer Jungfrau-Maria Statue, die mit blühenden Blumen geschmückt ist, steht sie da. Meghan trägt schon damals dasselbe strahlende Lächeln im Gesicht.

Wertschätzende Worte an Meghan Markle

„Herzlichen Glückwunsch an IH-Absolventin Meghan Markle (’99) zur Verlängerung ihrer Netflix-Serie und zum Start ihres neuen Podcasts!“, teilt der Freund. Und wirft damit auch einen Blick in die Vergangenheit. Das Bild, das Meghan Markle strahlend festhält, entstand bei den Feierlichkeiten des „Mary’s Day“, der das Erbe an Schwesternschaft, Unterstützung und den Panda-Geist widerspiegele.

Aktuell steckt die Universität wohl in den Vorbereitungen des diesjährigen „Mary’s Day“ und nutzte die Chance, ihren Stolz zu zeigen und Meghan Markle nur das Beste zu wünschen.