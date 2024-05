Meghan Markle: Emotionales Geständnis – Tochter berührt ihr Herz

Meghan Markle und Prinz Harry scheinen in letzter Zeit einen straffen Terminkalender zu haben. Nach der London Reise des Ex-Royals im Rahmen der Invictus Games zieht es in nun mit seiner Ehefrau in fernere Gebiete, um das Jubiläum der Initiative zu feiern. Der Herzog und die Herzogin von Sussex besuchen zum ersten Mal Nigeria, um verschiedene öffentliche Besuche wahrzunehmen. Vor allem ein Aufenthalt löst bei Meghan eine Reihe an Emotionen aus.

Meghan Markle: Diese Worte lassen die Herzogin erstrahlen

Prinz Harry und Meghan Markle sind der Einladung des nigerianischen Verteidigungsstabschefs, dem ranghöchsten Militärbeamten des Landes, gefolgt, um verschiedene Einblicke in die Kultur und Menschen der Westküste Afrikas zu erhalten. Dabei führte sie ihr Stopp am Freitag (10. Mai) in eine Schule in der Hauptstadt Abuja. Im Gespräch mit den Kindern berichtete Meghan von einem emotionalen Austausch, den sie kürzlich mit ihrer Tochter hatte, wie aus dem britischen Magazin „People“ hervorging.

„Unsere Tochter, Lili, ist viel, viel kleiner als ihr. Sie wird bald drei Jahre alt. Und vor ein paar Wochen sah sie mich an und sah nur das Spiegelbild in meinen Augen. Und sie sagte: ‚Mama, ich sehe mich in dir'“, erinnerte sich Meghan vor einer Klasse voller Kinder.

„Oh, jetzt hat sie wirklich wörtlich gesprochen. Aber ich habe diese Worte auf eine ganz andere Weise aufgenommen“, fuhr sie fort. „Und ich dachte: Ja, ich sehe mich in euch, und ihr seht mich in euch. Dann teilte Meghan der Klasse mit: „Wenn ich mich in diesem Raum umsehe, sehe ich mich auch in euch allen.“

Der besonderen Mutter-Tochter-Moment zwischen ihr und Prinzessin Lilibet blieb jedoch nicht Meghan Markles einziges Highlight während ihres Besuches. Denn erst 2022 fand sie durch einen genetischen Test heraus, dass sie zu 43 % Nigerianerin ist. In ihrem Archetypes-Podcast erzählte die Herzogin von Sussex Comedian Ziwe, dass sie weiterhin versuchen werde, ihre Wurzeln zu vertiefen.