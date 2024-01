Meghan Markle: Irres Comeback bahnt sich an – es wäre eine faustdicke Überraschung

Meghan Markle wurde nicht erst durch ihre Heirat mit Prinz Harry zum absoluten Star. Die 42-Jährige wurde schon als Schauspielerin von zahlreichen Menschen gefeiert. Jetzt könnte sich ein irres Comeback anbahnen.

Es war ihr absoluter Durchbruch: Mit ihrer Rolle in der Anwaltsserie „Suits“ erlangte Meghan Markle weltweit Berühmtheit. In der Serie spielte sie die Anwaltsgehilfin Rachel Zane. Und diese Nachricht dürfte alle „Suits“-Liebhaber hellhörig werden lassen: Die Herzogin könnte in einem Spin-off ein Comeback feiern!

Meghan Markle wieder in einer Serie zu sehen?

Aktuell soll ein Spin-off von „Suits“ in Planung sein, wie das Online-Portal „Promiflash“ berichtet. Ob Meghan Markle tatsächlich dabei ist, ist nicht klar. Allerdings gibt es wohl vermehrt Hinweise, dass sie dort zu sehen sein könnte! Der Serien-Erfinder hat ein neues Drehbuch geschrieben – und eine Rolle könnte dabei perfekt zu Meghan passen.

Mit Erica gibt es in der Serie eine ehrgeizige und ambitionierte Karriere-Frau, die auf ihre Ziele fokussiert ist. Diese Beschreibung passt gut zu Meghans früherer Rolle als Rachel. Es ist allerdings noch unbekannt, ob die neue Serie tatsächlich mit anderen Stars aus „Suits“ besetzt wird.

Meghan Markle: Diese Aussage macht den Fans große Hoffnung

Doch besonders Patrick J. Adams macht den Fans große Hoffnung. Der 42-Jährige spielte die Hauptrolle in „Suits“. Er wäre nicht abgeneigt, zusammen mit Meghan Markle wieder vor der Kamera zu stehen. „Ja, ja, let’s go, ich würde es machen! Ich bin bereit für Mike und Rachel“, sagte der Schauspieler gegenüber dem englischsprachigen Portal „Mirror“. Man darf gespannt sein, ob Meghan tatsächlich noch einmal als Serien-Schauspielerin voll durchstartet…