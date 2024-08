Meghan Markle unverblümt – SO erzieht sie Tochter Lilibet

In der Welt der Royals, wo Tradition und Protokoll oft die Oberhand haben, bringt Herzogin Meghan Markle stets einen frischen Wind ein. Die ehemalige Schauspielerin gibt erneut einen tiefen Einblick in ihr Mutterleben und in die Erziehung ihrer Kinder – besser gesagt ihrer Tochter Prinzessin Lilibet (3).

Bei einem Besuch in Kolumbien plauderte sie über ihre Jüngste und darüber, worauf sie in der Erziehung achtet…

Meghan Markle: Das ist ihr besonders wichtig

Dabei beschrieb die Herzogin ihre Tochter als ein ziemlich lautstarkes Kleinkind und betonte, wie sehr sie Lilibets Selbstvertrauen und ihre laute Stimme ermutigt. „Ich ermutige unsere Tochter dazu, die mit drei Jahren ihre Stimme absolut gefunden hat, und darauf sind wir so stolz“, erzählte Meghan mit einem Augenzwinkern. „Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man seine Stimme nicht nutzt, wenn man gehört werden muss oder etwas zu sagen hat.“

Die 43-Jährige hat wiederholt über den immensen Druck während ihrer Zeit im britischen Königshaus berichtet und scheint entschlossen, ihre Kinder anders aufzuziehen. Meghan und ihr Ehemann Prinz Harry (39) waren auf Einladung von Vizepräsidentin Francia Márquez mehrere Tage in Kolumbien zu Besuch. Lilibet und ihr Bruder Prinz Archie (5) blieben zu Hause, um ihre Eltern in Ruhe die Welt erkunden zu lassen.

„Ich möchte sicherstellen, dass Mädchen das Gefühl haben, dass ihre Stimmen gehört und Jungen dazu erzogen werden, Mädchen zuzuhören,“sagte Meghan bei einer Podiumsdiskussion in der Stadt Cali. „Die Rolle der Männer ist dabei entscheidend – und mein Mann ist ein Beispiel dafür.“ Sie selbst finde Inspiration bei starken Frauen wie ihrer Mutter Doria Ragland, sagte Meghan mit einem Hauch von Rebellion in der Stimme.

Seitdem sie 2020 ihre royalen Pflichten abgelegt haben, sind Harry und Meghan nicht mehr im Auftrag der Krone beziehungsweise der britischen Regierung unterwegs. Stattdessen haben sie mehrere zum Teil wohltätige Projekte gegründet, die zeigen, dass sie auch ohne den Glanz der Monarchie einen Unterschied machen können.