Meghan Markle erlebt nächste Klatsche – DIESE Hollywod-Stars lassen sie eiskalt abblitzen

Meghan Markle (43) will hoch hinaus und die Hollywood-A-Liga erobern! Doch ihr neuester Versuch, sich unter die glitzernde Prominenz zu mischen, ging ordentlich nach hinten los. Beim Wirtschaftsgipfel für Frauen in den Hamptons musste die ambitionierte Ex-Royal eine bittere Niederlage einstecken.

Das „G9 Ventures“-Sommer-Event der renommierten Investorin Amy Griffin (48) lockte am Wochenende die Spitzenfrauen des amerikanischen Business und der Filmindustrie an. Für Meghan der perfekte Ort, um zu netzwerken und Eindruck zu schinden. Doch statt Applaus und Schulterklopfen gab es für die Frau von Prinz Harry eine herbe Enttäuschung.

Meghan Markle leistet sich peinlichen Patzer

Unter den Gästen glänzten Namen wie Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow (51), Hollywood-Star Naomi Watts (55) und Reese Witherspoon (48) sowie TV-Ikone Diane Sawyer (78). Doch mitten in diesem erlesenen Kreis schien Meghan fehl am Platz. Während sich die Promi-Damen fröhlich für gemeinsame Fotos in Pose warfen, wurde Meghan gekonnt ignoriert – scheint jedenfalls so. Nur die Designerin Misha Noono (39) und Make-up-Mogulin Bobbi Brown (67) zeigten sich bereitwillig an Meghans Seite.

+++ Meghan Markle legt psychische Probleme offen – „Schmerz und Trauma erlebt“ +++

Ein Insider packte gegenüber der „New York Post“ aus: „[Die Stars] wissen, dass, wenn sie auf einem Bild mit [Meghan] zu sehen sind, es eine stillschweigende Zustimmung zu ihr ist, die sie nutzen kann, um für sich selbst zu werben.“ Die Quelle weiter: „Meghan kann bei Veranstaltungen auftauchen, wo sie sind, in ihre Nachbarschaft ziehen… aber sie sind keine Freunde.“ Autsch! Eine klare Ansage. Doch das war nicht Meghans einziges Missgeschick!

Ihr Auftritt in einem Privatjet, eingeladen von Unternehmerin Jamie Kern Lima (47) passte so gar nicht zu ihrem Image als royale Klimaschützerin. Auweia!