Meghan Markle bei Edel-Italiener – ein Detail sticht sofort ins Auge

Meghan Markle gilt spätestens seit ihre Beziehung zu Prinz Harry bekannt wurde, als echte Stilikone. Ihr lässiger und moderner Look sorgt regelmäßig für Begeisterung bei ihren Fans und Modeexperten auf der ganzen Welt.

Unvergessen ihre zerrissenen Jeans, die sie bei ihrem ersten Auftritt mit Harry bei den Invictus Games 2017 in Toronto trug oder ihr froschgrünes Kleid, welches sie bei ihrem letzten Termin als Senior Royal im März 2020 in London anhatte. So ikonisch wie diese Looks ist ihr neuester zwar nicht, er stach aber dennoch gewaltig ins Auge.

Meghan Markle: Dieses Outfit wählte sie für den Restaurant-Besuch

Die Paparazzi lagen am Sonntag (21. Juli) in Montecito bereits auf der Lauer und warteten nur darauf, dass Meghan Markle das Restaurant Tre Lune verließ. Als es dann so weit war, klickten die Apparate nur so und die Herzogin von Sussex lieferte Bilder, die wie immer anschließend umgehend um die Welt gingen.

Sie zeigen die 42-Jährige in einem gewohnt Casual-Outfit. Für ihren Besuch bei dem Edel-Italiener, bei dem auch Kourtney Kardashian oder Ellen DeGeneres regelmäßig ein und aus gehen, wählte Meghan eine Mom-Jeans, eine weiße Bluse und ein Paar Ballerinas. Ein klassisches und eigentlich nicht außergewöhnliches Outfit.

Das sticht bei Meghan Markles Look sofort ins Auge

Mit ihrem Schmuck verpasste die Herzogin dem Look allerdings ein Upgrade. Er sticht nämlich sofort ins Auge. Um ihren Hals trug Meghan gleich zwei goldene Halsketten, ihre Arme zierten mehrere goldene Armbänder. Ohne ihren über 200.000 Pfund teuren Verlobungsring hat ihr Schmuck an diesem Tag einen Wert von über 50.000 Pfund, berichtet die „Daily Mail„.

Eine ordentliche Summe – für die meisten zumindest. Für Meghan Markle aber wohl eher nicht. Das Vermögen von ihr und Gatte Harry wurde vor einiger Zeit erst auf über 40 Millionen Pfund geschätzt. Schmuck für tausende Euro sind da Peanuts!

Geld dürfte im Falle ihres Schmuckes ohnehin keine Rolle gespielt haben. Viel größer die emotionale Bedeutung dahinter. In einer ihrer Ketten sind die Namen ihrer Kinder Archie und Lilibet eingraviert, eines ihrer Armbänder soll angeblich „vor dem Neid anderer schützen“ und ein weiteres steht als Symbol für ewige Liebe. Ihr edler Schmuck beim Restaurant-Besuch ist also viel mehr als nur ein Accessoire für Meghan Markle!