Meghan Markle: Expertin spricht Warnung aus – „Nimm dich in Acht, William“

Schon vor der Ehe mit Prinz Harry hatte Meghan Markle einen Fuß in die Öffentlichkeit gesetzt. Die US-Amerikanerin war einer der Stars der Serie „Suits“, kannte ein Leben auf dem roten Teppich und in der Klatschpresse. Zwar nicht in dem Ausmaß, wie sie es seit ihrer Beziehung zu dem Prinzen tut, aber ihren Faible für Glanz und Glamour hatte sie schon länger.

Und genau der könnte ihr jetzt laut einer Royals-Expertin zugutekommen. Sie ist der Meinung, dass sich Prinz William deshalb vorsehen muss.

Meghan Markle: Warnung an Prinz William

Nach diversen Skandalen durch den Umzug in die USA und den damit einhergehenden Interviews und Buchveröffentlichungen sieht Royals-Expertin und Historikerin Tessa Dunlop Meghan Markle und Prinz Harry auch weiterhin als bedrohlich für Harrys Familie in England an.

Ihr sei laut dem britischen „Mirror“ bei jüngsten Auftritten aufgefallen, dass es Harrys Bruder Prinz William und seiner Gattin Kate Middleton an Glamour fehle. Etwas, was Meghan und Harry dagegen in sich trügen. Eine mögliche Gefahr für das Thronfolger-Paar?

„Die königliche Familie könnte denken, sie stünde über solchen schillernden Spielereien“, so Dunlop. Doch das könnte ihr am Ende bitter aufstoßen. Denn Meghan Markle und Williams Bruder Prinz Harry stünden „bereits in den Startlöchern“.

Meghan Markle: Endgültiger Umzug nach Europa?

Die Sussexes leben aktuell im kalifornischen Montecito, doch das könnte sich demnächst ändern. Durch die Wiederwahl von Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika könnte das Paar schon bald aus den USA vertrieben werden. Dunlop: „Donald Trump, der sich bereits vom Haus Windsor entfremdet hat, kehrt ins Weiße Haus zurück und gibt ihnen einen weiteren Vorwand, sich neu zu formieren.“

Meghan und Harry haben sich derweil bereits ein Haus in Portugal zugelegt, was wiederum weitaus näher an Harrys Heimat liegt. Die Royals-Expertin hat nun die Vermutung, dass die neue Bleibe „die perfekte Startrampe für eine europäische Offensive“ sein könnte.

Drei Fakten zu Meghan und Harry:

08. November 2016: Erster öffentlicher Paar-Auftritt

19. Mai 2018: Hochzeit in Windsor Castle

01. April 2020: Der Megxit tritt in Kraft – der Rückzug aus dem Königshaus

Laut Dunlop hätten Meghan und Harry Talent, Showbusiness-Glanz und öffentliche Wohltätigkeiten zu vereinen, was für Prinz William und seine Frau schlecht aussehen könnte, sollten die Sussexes dauerhaft nach Europa ziehen. Kurzum: Meghan und Harry könnten William und Kate doch noch den Rang ablaufen.

Die Expertin warnt den Thronfolger deshalb schon jetzt mit den Worten: „William, nimm dich in Acht. Es wäre nicht gut, wenn die königliche Marke in den Schatten gestellt würde.“

Zur Weihnachtszeit rücken Prinz William und Kate Middleton aber erst mal wieder in den Vordergrund, was das Interesse an ihnen angeht. Denn Kate veranstaltet zum bereits vierten Mal ein Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey, das am 6. Dezember aufgezeichnet und an Heiligabend im englischen TV ausgestrahlt wird. Weihnachts-Glamour, mit dem Meghan und Harry sicher nicht mithalten können…